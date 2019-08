DIRETTA CESENA VIS PESARO Streaming video tv | i trascorsi dei cavallucci marini

DIRETTA/ Cesena-Spal - risultato live 1-3 - : Floccari cala il tris per gli estensi : Diretta Cesena Spal: info streaming video tv del match amichevole, in programma oggi 8 agosto 2019 al Dino Manuzzi. I rinforzi e la rivelazione di Semplici.

LIVE Inghilterra-Romania 2-3 - Europei Under21 in DIRETTA : partita pazzesca a Cesena con Coman che riporta in vantaggio i rumeni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Gray prova il destro a giro: Radu blocca centrale. 91′ TRAVERSA DI ABRAHAM! CHE partita SIGNORI! Colpo di testa imperioso. 90′ 4 minuti di recupero. 90′ RADU!!!! SI SUPERA SU ABRAHAM! 90′ Incredibile a Cesena: partita che si è accesa negli ultimi 10 minuti di gioco. 89′ NUOVO vantaggio ROMANIA!!! partita pazzesca! Coman TIRA ED HENDERSON COMPIE LA PAPERA ...

LIVE Inghilterra-Romania 0-0 - Europei Under21 in DIRETTA : crescono i ritmi a Cesena con l’ingresso di Foden! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ ANCORA Foden! Grande conclusione insidiosa respinta da Radu. 59′ SUBITO PERICOLOSO FODEN DA DENTRO L’AREA! Radu attento a rispondere al tiro del #10. 58′ Tiro alle stelle di Cicaldau con il sinistro da fuori area. 56′ Costretto ad uscire Ryan Sessegnon che era entrato ad inizio ripresa; dentro il pupillo di Guardiola Foden! 55′ Puscas, migliorato ...

LIVE Inghilterra-Romania 0-0 - Europei Under21 in DIRETTA : equilibrio a Cesena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18 La prima frazione si conclude sullo 0-0 allo stadio Dino Manuzzi: meglio la Romania soprattutto nella prima mezz’ora con un ottimo gioco e garantendo compattezza a più riprese. Ivan ha colpito un palo nel primo quarto d’ora, quindi, Man trova il gol ma poi annullato per la partenza in offside di Puscas. I Tre Leoni dovranno osare di più per provare a vincere. FINE PRIMO ...