Di Maio si mette nelle mani di Mattarella per un governo del presidente

Caos governo - Di Maio a Salvini : “Smettete di parlare di poltrone - il M5S vuole tagliarle” : Il vicepremier Luigi Di Maio si è detto "stufo dei giochini di palazzo" e ha invitato la Lega a tornare sul contratto di governo: "Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari. mi auguro nessuno si tiri indietro all'ultimo minuto, sarebbe gravissimo. Sarebbe il segnale di chi non vuole cambiare nulla".Continua a leggere

La Mannoia scarica Di Maio : Abbia la dignità di dimettersi : La cantante, pur non nominandolo mai direttamente, invita il leader del Movimento 5 Stelle a fare un passo indietro. Fiorella Mannoia è una delle tante "grilline" deluse, e non da oggi. Ma nelle ultime ore la cantante, pur non nominandolo mai direttamente, si è scagliata frontalmente contro il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio : "Io penso che delle persone oneste davvero, non riuscendo a mantenere le promesse ...

Luigi Di Maio promette ai dissidenti : "A settembre cambia tutto". Ecco chi è la testa che vuol far saltare : Luigi Di Maio diserta l'appuntamento a Palazzo Madama con la fiducia sul decreto Sicurezza bis. Il vicepremier finge non ci siano problemi e, all'assistere il trionfo (ennesimo) di Matteo Salvini, preferisce l'incontro con le parti sociali e con il premier Giuseppe Conte. Ma i suoi - riferisce Repub

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...

M5S - Bugani si dimette dalla segreteria di Luigi Di Maio : Il Movimento 5 Stelle continua a perdere pezzi tra membri che vengono espulsi e altri che preferiscono dimettersi. Oggi è stato lo storico esponente Massimo Bugani, tra le fila di M5S fin dall'inizio, ad annunciare le proprie dimissioni da vicecapo della segreteria di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi e da coordinatore del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna.L'annuncio è arrivato attraverso il Fatto Quotidiano e il motivo di questo passo ...

Massimo Bugani molla Di Maio e si dimette dai suoi ruoli M5S : "Non mi ha mai perdonato una intervista" : “Mi dimetto da vice-caposegreteria di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, e lascerò anche i ruoli di referente del Movimento in Emilia-Romagna e dei sindaci”. Lo dice, in un colloquio con il Fatto Quotidiano, Massimo Bugani, esponente di spicco dei grillini a Bologna e fedelissimo di Davide Casaleggio. Si dice pronto a lasciare anche l’associazione Rousseau (“non sono attaccato alle poltrone”) ma ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Perizia mette i brividi - revocare subito concessione ad Autostrade” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la relazione dei periti sulle condizioni del Ponte Morandi, pubblicata ieri: "Ci sono tante cose all’interno della perizia che mettono i brividi. Bisogna avviare al più presto il procedimento di revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia".Continua a leggere

Conte sta con Di Maio : "No della Lega a von der Leyen mette a rischio nostra poltrona Ue" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si schiera dalla parte di Luigi Di Maio dopo le polemiche per la votazione del nuovo presidente della Commissione UE. Pare che la maggioranza di governo avesse un accordo per supportare la von der Leyen, ma la Lega avrebbe cambiato idea votando compatta con i sovranisti. Matteo Salvini sostiene che a tradire i patti sia stato il Movimento 5 Stelle. Tra i due litiganti si inserisce il premier, che ...

TORINO PERDE SALONE AUTO - APPENDINO SI DIMETTE?/ Crisi M5s - Di Maio : 'Sto con lei' : Il SALONE dell'AUTO lascia TORINO per trasferirsi a Milano: il sindaco APPENDINO pensa alle dimissioni. Di Maio dalla sua parte.

Torino - Di Maio difende Appendino dalle “minoranze rancorose” : “E’ il futuro del movimento - con lei anche se si dimette” : Luigi Di Maio difende a spada tratta Chiara Appendino contro le “minoranze rancorose“. anche se dovesse dimettersi: “Sto con lei qualsiasi cosa decida di fare” Ma il trasloco del Salone dell’Auto da Torino a Milano diventa terreno per un nuovo, durissimo, scontro frontale fra la Lega e il movimento 5 Stelle. Perché nella città già spaccata dal dibattito Tav Sì-Tav No, Matteo Salvini coglie la palla al balzo per ...