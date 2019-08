Crisi del Salvimaio | non perdiamo l’occasione di realizzare un vero cambiamento

I giorni della Crisi della Santanchè : la senatrice scatenata al Twiga di Briatore. “Altro che Papeete” : Daniela Santanchè scatenata al Twiga di Briatore. Alla console, abito maculato, cuffie e coroncina di fiori in testa, la senatrice di Fratelli d’Italia si trasforma in dj per una notte animando la serata del locale vip. In un video pubblicato sulle stories Instagram, che la riprende all’opera, la parlamentare inserisce anche lo sfottò bonario al vicepremier leghista Matteo Salvini: “Twiga – urla la senatrice- Altro che ...

Di Maio : 'Crisi assurda e pericolosa'E apre a un governo del presidente : Luigi Di Maio torna a parlare dopo lo stop alle elezioni da parte di Beppe Grillo e l'invito di Matteo Renzi a un governo di scopo anche con il M5s. E il suo post ribadisce che il M5s intende come prima cosa operare il taglio dei parlamentari per poi passare al voto di fiducia su Conte. Infine un riferimento al presidente della Repubblica Mattarella e alle sue scelte. Un riferimento che dunque sembra poter anche lasciare aperta la porta a ...

I veri motivi della Crisi dei tablet : Disse la Cassandra: i tablet scompariranno nel giro di pochi anni. L'estinzione sarebbe stata provocata da smartphone sempre più grandi e dal successo dei 2-in-1 (un po' laptop e un po' display da passeggio). È vero: l'età dell'oro dei tablet è passata. Secondo l'analisi di Idc, le vendite del secondo trimestre 2019 hanno registrato un calo del 5%. Male, ma non certo abbastanza da iniziare a recitare il de profundis. Mettiamola così: se si ...

Nogarin - il ritorno dell’ex sindaco dopo il flop alle Europee : si candida alle Regionali. Ma con la Crisi di governo ora pensa anche al Senato : La mancata elezione al Parlamento Europeo e la sconfitta del suo braccio destro Stella Sorgente alle Comunali di Livorno sono state due scottature pesanti. Eppure, a due mesi di distanza e con la sempre più probabile caduta del governo gialloverde, Filippo Nogarin torna in campo. E lo fa da candidato in pectore alle elezioni regionali toscane che si terranno nel maggio 2020. O, come confermano fonti del M5s a lui vicine, dopo la crisi di governo ...

Crisi di governo : revoca delle concessioni ad Autostrade - giustizia - norme su Whirpool e rider. Tutti i provvedimenti bloccati da Salvini : La riforma della giustizia per accelerare i tempi dei processi sarà tutta da rifare. La Commissione d’inchiesta sui crac bancari non è nemmeno mai nata. Il Dl impresa con le norme a tutela dei rider e quelle per garantire l’occupazione negli stabilimenti dell’ex Ilva, dell’ex Alcoa e per risolvere la vertenza Whirpool rischia di finire su un binario morto. Scatenando la Crisi di governo, Matteo Salvini non ha staccato la ...

Europa - Libia - Via della Seta e...La Crisi azzoppa la politica estera : Dopo l'avvio della crisi di governo innescata da Salvini l'Italia si ritrova con una politica estera menomata in un momento delicatissimo tra nomine Ue, caos libico e trade war Usa-Cina Segui su affaritaliani.it

Crisi governo - De Micheli a Revelli : “Mai accordo parlamentare con M5s. Vi stupiremo alle elezioni”. “Continua linea suicida del Pd” : Botta e risposta vivace a “In Onda” (La7) tra la vicesegretara del Pd, Paola De Micheli, e il sociologo Marco Revelli sugli scenari politici futuri dopo la Crisi del governo gialloverde. De Micheli è tranchant: nessun accordo parlamentare coi 5 Stelle, l’unica alternativa è data dalle elezioni. Revelli dissente: “Constato con molto dispiacere e preoccupazione che continua la linea suicida del Pd. E’ suicida non ...

Crisi - Nicola Morra (M5s) : “Ho paura di chi chiede pieni poteri - è delirio di onnipotenza” : “Io ho paura di chi in piazza chiede pieni poteri, è delirio di onnipotenza”. Lo ha detto il presidente della commissione nazionale Antimafia ed esponente del Movimento 5 stelle, Nicola Morra, facendo riferimento alle parole di Matteo Salvini che pochi giorni fa ha detto di voler chiedere agli italiani “pieni poteri” L'articolo Crisi, Nicola Morra (M5s): “Ho paura di chi chiede pieni poteri, è delirio di ...

Crisi di governo - il Movimento della Lega : Come era ampiamente prevedibile la breve ed ingloriosa parentesi di governo del M5S è giunta a termine nel peggiore dei modi, con la restaurazione della destra più becera. Per come la vedo io, il partito costruito da Gianroberto Casaleggio, esperto di comunicazione mediatica, era studiato per ottenere voti, non per utilizzarli in un realistico programma di governo. La scelta di Beppe Grillo come portavoce e frontman del partito lo dimostra: un ...

Crisi di governo - dispiacere per la malasorte del M5S? Sì - profondo : Seguo, con molto dispiacere, la malasorte del M5S. Seguo con molto più piacere l’emergere di un larghissimo fronte parlamentare, chiaro ed esplicito, dei partiti pro-Pil: ancora un poco e potrebbero essere – mi si passi l’espressione- “pro-pilo”, secondo l’accezione del lungimirante Antonio Albanese (il celebre Cetto la Qualunque). Quello che mi dà profondo piacere è notare che (almeno finora) i casi di corruttela M5S non ...

Crisi di governo - lo scontro su data delle elezioni e presunti inciuci : Se lo scontro sembrava duro al momento dell’addio di Matteo Salvini al governo, i giorni successivi stanno mostrando che ancora non era nulla. La Crisi di governo, che sarà ufficiale solo quando Conte salirà al Quirinale, è già una battaglia che arriva in Parlamento lunedì e martedì quando sono state convocate le capigruppo di Camera e Senato. https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1159761622019260417 «Mi aspetto che il Parlamento si esprima ...

Ecco il costo della Crisi di governo : ogni famiglia pagherà 541 euro in più all'anno per l'aumento dell'Iva : Il governo aveva promesso che sarebbe intervenuto per evitare l’aumento dell’Iva previsto nell’ultima legge di Bilancio. La crisi dell’esecutivo, però, lascia aperto un problema: ci sarà tempo per scongiurare l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 22% al 25,2% e di quella ridotta dal 10% al 13%? Il timing suggerisce che sarà molto difficile trovarlo. Se l’Iva dovesse aumentare, spiega ...

Crisi di governo - ora è scontro sulla data delle elezioni. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»