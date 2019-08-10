romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-08-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeRoma: [AGG] il TRAFFICO NON E' PIU' BLOCCATO 3 km di code per #veicoloinfiamme sulla Diramazione Roma Sud tra San Cesareo… -
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Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17:00 Roma Daily News
INCIDENTI STANNO AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN VIA DI RISOLUZIONE L'INCIDENTE AVVENUTO SULL'AUTOSTRADA PER NAPOLI ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 11 : 30 : IL Traffico SI MANTIENE SCARSO, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE. DA POCO SEGNALATO UN INCIDENTE, LUNGO LA Roma FIUMICINO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO CON LA Roma CIVITAVECCHIA, IN DIREZIONE FIUMICINO. DIFFICOLTÀ INVECE PER CHI È DIRETTO FUORI CITTÀ. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E SAN CESAREO, VERSO NAPOLI. CODE A TRATTI, PER Traffico INTENSO, ANCHE ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09 : 00 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 08 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 07 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 20 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. LAVORI DI ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. LAVORI DI ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO NAPOLI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’ARDEATINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA. PROPRIO SULLA Via Casilina, IN ZONA CENTOCELLE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via delle Rondini. INCIDENTE ANCHE A MONTESACRO ALTO SU VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA DELLA CECCHINA, E AL LIDO DI OSTIA LEVANTE, IN ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18 : 30 : ALLE PORTE DI Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO NAPOLI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’ARDEATINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA. PROPRIO SULLA Via Casilina, IN ZONA CENTOCELLE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via delle Rondini. INCIDENTE ANCHE A MONTESACRO ALTO SU VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA DELLA CECCHINA, E AL LIDO DI OSTIA LEVANTE, IN ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD ANCORA DISAGI SULLA Roma-NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA; Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 Roma TERAMO ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD ANCORA DISAGI SULLA Roma-NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA; Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 Roma TERAMO ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17 : 30 : ALLE PORTE DI Roma SUD ANCORA DISAGI SULLA Roma-NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA; Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 Roma TERAMO ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17 : 00 : INCIDENTI STANNO AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI PRIMA DI VALMONTONE MA CI SONO ANCORA DIVERSI KM DI CODA: ALL’INCIRCA 5 PROVENENDO DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE DA DOPO SAN CESAREO. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANESE TRA OSTERIA NUOVA E COLLE SABAZIO. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRAGLIATELLA. SIAMO QUINDI NEI PRESSI ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 16 : 30 : INCIDENTI STANNO AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI PRIMA DI VALMONTONE MA CI SONO ANCORA DIVERSI KM DI CODA: ALL’INCIRCA 5 PROVENENDO DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE DA DOPO SAN CESAREO. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANESE TRA OSTERIA NUOVA E COLLE SABAZIO. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRAGLIATELLA. SIAMO QUINDI NEI PRESSI ...