Rafael Nadal | Masters 1000 Montreal | “Sono cresciuto durante il match | vincere contro

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal liquida in due set Pella e sarà sfida contro Fognini nei quarti : Tutto secondo copione per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) liquida in due set l’argentino Guido Pella (n.24 del ranking) nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal (Canada). 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’asso iberico che, quindi, conquista l’accesso ai quarti di finale dove lo attende l’italiano Fabio Fognini, uscito vittorioso dal match contro il francese Adrian Mannarino. Nel ...

Masters 1000 Montreal 2019 : analisi del tabellone degli italiani. Fabio Fognini vuole il quarto di finale contro Rafael Nadal : Sono tre gli italiani presenti nel tabellone principale maschile e una in quello femminile dell’Open del Canada, gli uomini giocheranno a Montreal, le donne a Toronto. Il contingente è già definitivo dato che non ci sono nostri rappresentanti nei tabelloni delle qualificazioni. In campo maschile Fabio Fognini è il numero 7 del tabellone e quindi, come tutte le prime otto teste di serie, usufruirà di un bye primo turno passando direttamente al ...

Masters 1000 Montreal 2019 : il tabellone ai raggi X. Fabio Fognini sulla strada di Rafael Nadal : I favoriti del Masters 1000 di Montreal, in assenza di Novak Djokovic e Roger Federer, sono quattro: Rafael Nadal su tutti, ma a seguire ci sono Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas: vediamo come è composto il tabellone che dovranno affrontare. Tutti e quattro, così come le teste di serie dal numero 5 all’8, e cioè Kei Nishikori, Karen Khachanov, Fabio Fognini e Daniil Medvedev, beneficeranno di un bye al primo turno. Cominciamo ...

Tennis - Rafael Nadal : “Parto per Montreal per confermare il titolo - quindi valuterò se giocare a Cincinnati…” : Rafael Nadal si è preso qualche giorno di meritato riposo dopo il ko nella semifinale di Wimbledon contro Roger Federer. Il maiorchino è riapparso al pubblico nella sua accademia di Tennis di Maiorca, in concomitanza con la presentazione del Challenger a lui intitolato. Questo avvenimento si svolgerà per la seconda stagione consecutiva a fine agosto. Gli occhi di tutti saranno puntati sul 16enne Carlos Alcaraz, considerato addirittura il ...

Rafael Nadal si è appena comprato questo yacht : Il campo da tennis a bordo ancora non è stato previsto, ma lusso e possibilità di svago non mancheranno di certo. Rafael Nadal è tra i primissimi acquirenti del nuovo 80 Sunreef Power, il possente yacht da 24 metri che l'azienda polacca Sunreef yachts presenterà ufficialmente a settembre nell'ambito del Cannes yachting Festival. E che consegnerà verosimilmente nelle mani della superstar mondiale del tennis ...

Rafael Nadal si è regalato questo modestissimo nuovo yacht di lusso : Bisogna essere amanti del mare – e molto facoltosi, soprattutto – per permettersi di sfoggiare uno yacht come il Sunreef 80 Power, l’ultimo modello uscito dal cantiere dell’impresa polacca, che è anche il più rifinito, e atteso sul mercato da personaggi pubblici come Rafael Nadal. Il tennista spagnolo è infatti uno dei primi clienti ad aver prenotato il catamarano lungo 24 metri, che debutterà ufficialmente al prossimo Cannes yachting Festival ...

Wimbledon 2019 : tutti i numeri della semifinale tra Roger Federer e Rafael Nadal : Ecco tutti i numeri e le statistiche ufficiali della stellare semifinale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Roger Federer e Rafael Nadal. Nella 40esima sfida della rivalità tra questi due fenomeni, nel bilancio della quale Federer si è portano a 16 successi contro i 24 dello spagnolo, spiccano i punti a rete vinti dallo svizzero, 25, contro i solamente 6 del maiorchino, ma soprattutto il rapporto tra punti vincenti ed errori gratuiti: ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer - Rafael Nadal e il tempo che non passa. Novak Djokovic e qualche possibile problema : E’ stata una giornata veramente intensa, quella vissuta sul Centre Court di Wimbledon per le semifinali maschili, che hanno visto i tre migliori interpreti del tennis mondiale, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, succedersi nei loro impegni, e gli ultimi due sfidarsi per la quarantesima volta. L’uomo che in tanti hanno definito “intruso”, ma che di intruso alla fine dei conti non ha avuto proprio niente, ...

Wimbledon 2019 - Rafael Nadal : “Ha meritato Federer - non è stata la mia giornata. Non è finita qui…” : Una semifinale in certi tratti davvero strepitosa. Era la sfida che tutti attendevano, quella più bella di questo nuovo Millennio: Roger Federer in quattro set si è imposto su Rafael Nadal, estromettendolo dal torneo di Wimbledon e andandosi a prendere l’ultimo atto del più importante torneo al mondo. Per l’iberico un match giocato molto bene, con alcuni passaggi sotto ritmo. Queste le sue parole di delusione, come riportate da ...

Tennis : Rafael Nadal è il primo qualificato per le ATP Finals 2019 di Londra - Djokovic ad un solo incontro dal pass : L’edizione 2019 di Wimbledon sta per entrare nella fase decisiva con le attesissime semifinali maschili in programma domani, ma alla luce dei risultati emersi fino a questo momento Rafael Nadal può già festeggiare un traguardo importante. Il fuoriclasse maiorchino si è infatti garantito la qualificazione aritmetica per le ATP Finals 2019 di Londra con quattro mesi di anticipo, ottenendo questo risultato per la quindicesima volta in ...

Wimbledon - Rafael Nadal : “L’erba è la stessa del 2003. Quando si perde - ci si lamenta sempre del campo” : Rafael Nadal (n.2 del mondo) è prossimo a scendere in campo contro il portoghese Joao Sousa per giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Al momento, il percorso del maiorchino ha impressionato, per continuità di gioco e grandi qualità nel leggere i vari momenti dei match. Del resto, parlando di un giocatore in grado di vincere 12 volte il Roland Garros, non c’è certo da stupirsi. Sorprende, però, come il suo tennis si sia ...

Wimbledon 2019 - Rafael Nadal asfalta Jo-Wilfried Tsonga e lo elimina in tre set : Con un eloquente 6-2 6-3 6-2 lo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 del seeding, spazza via il transalpino Jo-Wilfried Tsonga nel terzo turno del singolare maschile di Wimbledon in centodieci minuti di gioco ed ora si appresta ad affrontare agli ottavi il vincitore del match tra Joao Sousa e Daniel Evans. Nel primo set lo strappo arriva nel quarto gioco, dopo che i primi tre erano stati dominati dal servizio, e Nadal va sul 3-1, confermando lo ...

Wimbledon 2019 : Rafael Nadal supera Nick Kyrgios e si qualifica per il terzo turno : Rafael Nadal si qualifica per il terzo turno di Wimbledon 2019. Il numero due del mondo ha sconfitto in quattro set l’australiano Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(5) 7-6(3) dopo tre ore e sette minuti di gioco. Una bella prestazione dello spagnolo, che ha superato quello che doveva essere l’ostacolo più complicato nella sua prima settimana. Nadal parte subito bene nel match, trovando il break in apertura. Un vantaggio che ...