Precari e giustizia | taglio dei parlamentari ed ex Ilva | ecco le riforme e i decreti

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di sabato 10 agosto 2019) La crisi di governo rischia di far naufragare una serie di misure ancora da confermare o approvate "salvo intese", dai sostegni ad alcune aziende alla regolarizzazione dei 54mila della scuola, al salario minimo. Il M5s cerca di recuperare in extremis ildei

ippolitasantare : Precari e giustizia, taglio dei parlamentari ed ex Ilva: i decreti e le riforme a rischio stop con la crisi - Tgcom… - maltadiego84 : RT @FiorellaPuglia: Emendamento di Giunta in Regione Lazio: approvata la legge contro il #capolarato. Proroga a marzo 2020 politiche attiv… - nello_aniecre : RT @FiorellaPuglia: Emendamento di Giunta in Regione Lazio: approvata la legge contro il #capolarato. Proroga a marzo 2020 politiche attiv… -