Il gioco democratico si fa pericoloso

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 10 agosto 2019) Se a qualcuno non fosse chiaro, ora ilsi fa davvero. Dopo aver preso in ostaggio per alcuni mesi il M5S (che cercava a tutti i costi di governare con un alleato innaturale, forte di un populisticamente autovincolante contratto di governo), ora Matteo Salvini mostra i muscoli, che nel frattempo si sono sviluppati. Si potrà accusare il M5s di impreparazione (meno abilmente mascherata rispetto alle altre forze politiche); gli si potranno addebitare scelte errate (sulla base di diversi parametri valoriali); si potrà sottolineare la sua ingenuità da ‘cappuccetto rosso’ (alle prese con un ‘lupo’ travestito da alleato); ma alla lealtà di governo il M5S non è mai venuto meno: quando i toni sono stati alzati, si è trattata di legittima difesa. Ed è stata proprio questa lealtà, a una mal compresa ...

