Frammenti di un Boeing 787 della Norwegian caduti su Fiumicino | danneggiate alcune auto

(Di sabato 10 agosto 2019) Altro che stelle cadenti, nei pressi diè caduto ben altro oggi pomeriggio e fortunatamente, ma solo per un soffio, si sono evitati danni a persone. Un787compagniacon 298 passeggeri a bordo, appena partito dall'aeroporto Leonardo Da Vinci die diretto a Los Angeles, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza perché perdeva, alcuni grandi fino a cinque centimetri che sono arrivati come proiettili sunella zona trae Isola Sacra, soprattutto nell'area intorno a via Mariotti. Almeno tresi sono ritrovate con i finestrini rotti e altre hanno subito danni alla carrozzeria. Ora l'Enac, l'Ente nazionale di aviazione civile, ha aperto un'inchiesta e lo stesso ha fatto l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. I passeggeri non hanno riportato alcun problema e sono scesi normalmente dal veicolo che ora ...

