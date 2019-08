Ambiente | al via le operazioni di dragaggio del fiume Mazaro

Ex-Ilva - via l’immunità totale ad Arcelor : restano prescrizioni su Ambiente e sicurezza. Di Maio : “Mittal ha atteggiamento ambiguo” : Via l’immunità totale ad Arcelor Mittal. Come era trapelato negli ultimi giorni, è questa la decisione presa dal governo in sede di Consiglio dei Ministri, dove si è deciso di introdurre un piano di tutele legali “a scadenza” strettamente vincolato al rispetto del piano ambientale secondo precise prescrizioni. Quindi, secondo quanto si apprende, solo se l’azienda rispetterà tempistiche, criteri e modalità di esecuzione del ...

Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro : “Al via #Io sono Ambiente 2019” : È partita la campagna di comunicazione # IO sono ambiente, sorta dalla collaborazione tra il Ministero dell’ambiente e i Carabinieri Forestali, volta a promuovere comportamenti rispettosi della Natura, a sensibilizzare residenti e turisti sulla messa al bando della plastica monouso e a scoraggiarne l’abbandono nell’ambiente. Sabato 3 agosto la campagna ha preso avvio anche nell’Alto Sangro, presso il Centro Visite della Riserva Naturale Statale ...

Viareggio - al Jova party la “Ricicletta” all’asta per l’Ambiente : Oltre quarantamila persone di almeno due generazioni di fan di Jovanotti si sono date appuntamento in Versilia per la tappa di Viareggio del Jova party, il concerto-evento in Darsena, sulla spiaggia del Muraglione. Una grande festa della musica, con giochi, gare e intrattenimento, prima del grande concerto serale. Con un'attenzione particolare per l'educazione ambientale di adulti e ragazzi. "La forza più importante di tutte è la vostra - ha ...

Salute - uso corretto dei cellulari : al via campagna Miur - Salute e Ambiente : “Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza“. È lo slogan della campagna informativa che prende il via oggi, 19 luglio, realizzata dai ministeri della Salute, dell’Istruzione, Università e Ricerca e dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare. Gli obiettivi dell’iniziativa di comunicazione dei tre dicasteri rispondono a quanto disposto dal Tar del Lazio con sentenza 500/2019: promuovere il corretto uso degli ...

Arte - Ambiente e condivisione : un successo l’installazione voluta da Sole lungo via Toledo a Napoli : Si è conclusa “Cromie – I colori del Sole dallo zenit al tramonto”, l'opera di Salvatore Iodice che ha movimentato i Quartieri Spagnoli e coinvolto negozianti e residenti. Ma la creatività non si spegne, vi raccontiamo com'è andata.Continua a leggere

Ambiente & Salute - nelle Marche spiagge senza filtro : al via la campagna contro i mozziconi di sigarette : Al via la campagna di comunicazione di Regione-Anci-Arpa Marche contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta nelle spiagge marchigiane che si baserà sullo slogan “Dodici anni per degradarsi, un minuto per degradare la spiaggia” e sull’hashtag #spiaggesenzafiltro. Servono, infatti, dai 5 ai 12 anni perché un mozzicone (acetato di cellulosa) si distrugga costituendo una fonte di inquinamento per il suolo, oltre che per ...

Emergenza rifiuti : via a cabina di regia a ministero Ambiente : Roma – “Al ministero dell’Ambiente e’ iniziata la cabina di regia sui rifiuti a Roma, con il ministro Sergio Costa, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il prefetto Gerarda Pantalone”. Cosi’ sull’account twitter del ministero dell’Ambiente. L'articolo Emergenza rifiuti: via a cabina di regia a ministero Ambiente proviene da RomaDailyNews.

Ue - Cdm : Conte - lettera ai 27 stati Ue e Juncker. Dl crescita - accordo positivo. Via libera al ddl Ambiente : Si è svolto in serata il consiglio dei ministri. È stata inviata, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la lettera del premier Giuseppe Conte indirizzata agli altri 27 Paesi...

Acqua - Ambiente e agricoltura : annullato il viaggio del “Treno del pensiero” : E’ stato annullato il secondo viaggio “ Acqua, ambiente e agricoltura: un nesso sostenibile” del “Treno dei pensieri”. Per intervenute cause tecniche – si spiega in una nota – l’evento “Acqua, ambiente e agricoltura: un nesso sostenibile” del “Treno dei pensieri”, in programma oggi, 15 giugno, è stato annullato. L'articolo Acqua, ambiente e agricoltura: annullato il viaggio del “Treno del pensiero” sembra ...

Energia - Ambiente e territorio : al via la campagna crowdfunding di Welfare Efficiency Piemonte : Ecomill, prima piattaforma italiana di equity crowdfunding dedicata a progetti nei settori dell’Energia, dell’ambiente e del territorio (https://ecomill.it/), lancia la sua prima campagna con Welfare Efficiency Piemonte, WE(Y). WE(Y) nasce dall’iniziativa congiunta di tre diverse realtà: Infinity Hub, Reabilitiamo e Accademia dell’Efficienza. L’obiettivo della società è quello di efficientare dal punto di vista energetico una vecchia fabbrica ...

Ambiente - WWF : dal 17 giugno al via i campi estivi a Ustica : Si apriranno lunedì 17 giugno i campi di volontariato ambientale del WWF Sicilia Nord Occidentale nella splendida Isola di Ustica, riserva terrestre e prima riserva marina d’Italia. In collaborazione con il Comune di Ustica, che metterà a disposizione del WWF i locali della foresteria con ben 12 posti letto, aree comuni e vettovagliamento, e l’Area Marina Protetta Isola di Ustica, il WWF sarà impegnato, con i propri volontari, ...