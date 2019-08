Alpinista e guida italiani morti per scarica di sassi sul Grand Combin

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Francesca Bernasconi I due sono stati sorpresi da unadialle 5 del mattino. È stata la, vittima dell'incidente, a chiamare i soccorsi È morto anche laalpina del Cervino, che questa mattina era rimasta coinvolta in un grave incidente sul, in Valle d'Aosta. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che verso le cinque di questa mattina, unadisi sia staccata dalla montagna, travolgendo una cordata diretta in vetta. Gli alpinisti, che sono stati sorpresi dalla frana a quota 3.500 metri, erano partiti nella notte dalla Cabane di Valsorey. Le cattive condizioni del tempo, non permettevano ai soccorsi di avvicinarsi facilmente, ma già in mattinata erano arrivate notizie circa una persona deceduta, probabilmente italiana, forse una donna, di cui ancora non si conoscono le generalità. L'elicottero svizzero era comunque riuscito a ...

