Via dalla pazza folla | trama | cast e curiosità per un film dal super cast

(Di venerdì 9 agosto 2019) Quarta trasposizione cinematografica per Via: iltratto dall’omonimo libro di Thomas Hardy per la regia di Thomas Vinterberg è in onda su Rai3 sabato 10 agosto alle 20,30. ViaBathsheba Everdene, interpretata da Carey Mulligan, è una giovane orfana che vive con la zia. Conosce un fittavolo che alleva un gregge di pecore che le chiede di sposarla, ma lei rifiuta. Nella parte del pastore Gabriel troviamo Matthias Schoenaerts che continua a vegliare sulla donna anche quando questa erediterà una fattoria. Bathsheba conosce un altro uomo, un ricco proprietario terriero dal nomedi William Boldwood interpretato da Michael Sheen. Anche questo le chiede di sposarlo, ma lei rifiuta in nome della sua libertà e indipendenza, salvo alla fine accettare. Un grave errore. Nelanche Tom Sturridge e Juno Temple. Via, ...

