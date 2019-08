Vendere prodotti online | ecco alcune ottime idee per iniziare

È un robot il fotografo professionale più conveniente per i prodotti da Vendere online : Un robot da 20.000 dollari potrebbe essere il fotografo del futuro per l’eCommerce. L’idea è venuta a Square Inc, una piattaforma di elaborazione dei pagamenti online, che ha annunciato Square Photo Studio, un servizio per avere foto di prodotti con qualità professionale. I responsabili si sono resi conto che molte piccole imprese che producono prodotti non possono permettersi di pagare un fotografo professionista per ritrarre la ...