Umberto I | manda in frantumi finestra con estintore Denunciata

Sexy Umberto Gaudino senza veli su Instagram manda le fan in delirio : Solo un piumone a coprire maldestramente il basso ventre: ecco come Umberto Gaudino si è fatto immortalare lasciando i suoi fan a bocca aperta. Umberto Gaudino è stato uno degli allievi più amati dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Oltre all'indubbia bravura nella sua specialità, il pubblico l'ha notato per l'avvenenza fisica, che difficilmente passa inosservata.-- Umberto è entrato nella scuola di Amici in ...