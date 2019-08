Riforma delle pensioni e crisi di governo | quota 100 non corre rischi

Fonte : fanpage

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nessuno per100, laintrodotta dalConte che prevede la possibilità di ritirarsi dal lavoro in anticipo. Con ladell'esecutivo non cambia nulla per questa misura che rimarrà in via sperimentale per tre anni. Dal 2022, invece, verrà abolita così come già previsto, con l'ipotesi che venga sostituita dalla41 che però si fa più complicata.

matteosalvinimi : Una persona che uccide due giovani è già fuori dal carcere dopo nemmeno quattro giorni. Una decisione che lascia sc… - repubblica : 'Salvini manda tutto all'aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amic… - gaspero1953 : RT @sempreciro: Quindi niente flat tax, niente taglio delle accise, nessuna riforma della giustizia, niente salario minimo e con il rischio… -