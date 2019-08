Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) Gaetano, senatore di Forza Italia e presidente del, ha rilasciato delle dichiarazioni al Roma sulla questione Juve-vietata ai nati in Campania: “Sorriderà qualche radical chic, finalmente da qualche parte vale lo Ius Soli”scherza, poi diventa serio: “E’ unarazzista. Già in altre occasioni come questa abbiamo presentato interrogazioni parlamentari e fatto altre. Appena potremo, alla riapertura dei lavori parlamentari, faremo qualche iniziativaquestae sarà qualcosa di trasversale”. L'articolo): “PrenderemolaJuve” ilsta.

napolista : Quagliariello (Club Napoli Parlamento): “Prenderemo iniziative contro la decisione della Juve” Il senatore di Forza… - petrazzuolo : IL CASO - Napoli Club Parlamento, Quagliariello: 'Juve, decisione razzista, pronte iniziative' - milanmagazine_ : IL CASO - Napoli Club Parlamento, Quagliariello: 'Juve, decisione razzista, pronte iniziative' -