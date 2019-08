LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | prova in linea juniores femminile | condizioni

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.39 Un secondo gruppo sta cercando di rientrare sulla testa della corsa. Davanti sempre le olandesi a tirare il gruppo, al loro fianco le francesi. 09.36 Il tratto in pavé è particolarmente insidioso, qui si deciderà la corsa. 09.34 Le atlete sono appena uscite dal tratto in pavé, non più di 15 protagoniste in testa. 09.33 Segnalato un secondo gruppo a 15″, mentre è caduta la norvegese Rikke Enstad. 09.30 Tempo da lupi e ritmo altissimo il gruppo di testa è già piuttosto frazionato. 09.27 Il comando delle operazioni è stato preso dall’Italia con Sofia Collinelli, affianco a lei tutta la nazionale olandese che è tornata compatta. 09.25 Neanche il tempo di partire e subito caduta di gruppo, coinvolte diverse olandesi. 09.25 Tutte le atlete sono pronte a partire, in questo momento la pioggia sembra essere rallentata. 09.23 ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: cronometro U23 maschile in tempo reale. Price Pejtersen campione lontani gli… - OA_Sport : LIVE Ciclismo, Europei 2019 in DIRETTA: cronometro maschile Elite, Filippo Ganna sogna una medaglia - zazoomnews : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: cronometro U23 maschile in tempo reale. Price Pejtersen campione lontani gli… -