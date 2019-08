Venezia | lido chiuso per razzismo e violenze | Qui i neri non entrano

Fonte : blogo

(Di giovedì 8 agosto 2019) Ilè ormai sempre più diffuso in Italia, nonostante ciò che rimane del governo gialloverde si ostini a negare l'evidenza. Mai prima d'ora in Italia, però, si era arrivati alla chiusura temporanea di uno stabilimento balneare a causa deldi almeno una parte del personale della struttura.È accaduto a Chioggia, in Veneto, dove la licenza di uno stabilimento balneare è stata sospesa per 15 giorni dal Questore diproprio a causa dellea sfondo razzista registrate in queste ultime settimane e aldi fondo che avrebbe portato il personale della struttura ad allontanare le persone di colore ed usare la violenza di fronte al rifiuto di queste ultime di allontanarsi.L'ultimo episodio si è verificato sabato scorso, quando un uomo di 43 anni è stato spinto fuori dal locale e colpito con calci e pugni da uno dei buttafuori, riportando la frattura di ...

