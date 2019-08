Speleologo in grotta a - 300 metri

Intervento del soccorso alpino sul Massiccio del Marguareis per unofrancese in difficoltà nellaFiat Lux,a una profondità di 300. Arrivate a Briga Altale le delegazioni di soccorso di Piemonte, Liguria e Toscana,con la Commissione Disostruzione. I sanitari specializzati in soccorso medicalizzato instanno raggiungendo l'ingressoin elicottero. Le condizioni dellonon sono state rese note.(Di giovedì 8 agosto 2019)