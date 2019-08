Salvini | «La maggioranza non c' è più È crisi | ora andiamo al voto» Di Maio | «Prima

Salvini conferma la crisi di governo : "La maggioranza non c'è più. Andiamo al voto" : Dopo un'ora di colloquio con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, il leader della Lega Matteo Salvini ha ufficialmente confermato la crisi di governo spiegando che non c'è più maggioranza dopo il voto sul Tav Torino-Lione che ha visto il Movimento 5 Stelle opporsi all'opera fino all'ultimo.Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli ...

E' crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

