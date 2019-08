Napoli | auto in fiamme a Bagnoli Ivan | «Sono il vigile delle persone perbene e non

Diretta/ Napoli Barcellona - risultato 1-1 - streaming tv e video : autorete di Umtiti! : Diretta Napoli Barcellona, streaming video e tv, risultato live dell'amichevole a Miami: vittorie di prestigio quest'estate.

Choc a Napoli : l'auto piomba sul marciapiede - coppia di anziane finisce in ospedale : Sono vive per miracolo due anziane travolte da un auto a piazza Nazionale. L'incidente avvenuto di fronte a un bar intorno alle 21 di ieri sera, ha coinvolto le signore di 84 e 86 che avevano...

Napoli - cane chiuso in auto al sole : salvato dai poliziotti. VIDEO : Napoli, cane chiuso in auto al sole: salvato dai poliziotti. VIDEO Il labrador era stato lasciato nell’abitacolo a 41 gradi, denunciati i proprietari. Gli agenti hanno rotto un finestrino per tirare fuori il cane e lo hanno affidato alle cure della Asl Parole chiave: ...

Napoli - chiuso in auto sotto il sole : la polizia salva un labrador. Proprietari denunciati : chiuso all’interno dell’auto con una temperatura superiore ai 40 gradi: per oltre un’ora è rimasto così, a Napoli, un labrador. Alcuni cittadini lo hanno notato ed hanno chiamato la polizia di Stato. Gli agenti hanno rotto il finestrino e sono riusciti a trarre in salvo il cane. E’ accaduto giovedì pomeriggio. E’ stato allora che alcune persone hanno notato il cane sempre più agitato e in sofferenza abbandonato ...

Napoli - follia in tangenziale : auto in retromarcia sulla corsia di accelerazione. Verdi : “Assurdo - non credevamo ai nostri occhi” : Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli (Verdi) ha pubblicato su Facebook il video delle telecamere puntate sulla tangenziale di Napoli, in cui si vede un’auto ingranare la retromarcia sulla corsia di accelerazione. “Un fatto ai limiti dell’assurdo – ha commentato il consigliere – Un soggetto alla guida di un’autovettura, mentre procede lungo la corsia di accelerazione dei Camaldoli, arresta ...

Manovra folle in corsia - automobilista rischia di provocare incidente mortale sulla tangenziale di Napoli : «Ci è stato segnalato un video di una delle telecamere di controllo della tangenziale di Napoli che mostra un fatto ai limiti dell?assurdo. Un soggetto alla guida di...

Napoli - via Marina : auto prende fuoco traffico in tilt - intervengono i pompieri : Un'auto ha preso improvvisamente fuoco in via Marina, all'altezza dell'ospedale Loreto Mare. Ancora non è chiaro come si sono sprigionate le fiamme, quello che è sicuro...

Il nuovo De Laurentiis : per gli autografi non c’è l’obbligo di acquisto della maglia del Napoli : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...

Universiadi a Napoli - al nuotatore rubati dall'auto stereo e navigatore : Brutta avventura per Matteo Milli, nuotatore italiano molto conosciuto dagli appassionati che fa parte della spedizione italiana in queste Universiadi di Napoli e della Campania 2019. Dall?auto...

«Io - vittima di un raid a Napoli e trascinato dall?auto della gang» : Picchiato con mazze da baseball e trascinato per decine di metri con l?automobile. Sono stati questi i momenti più feroci dell?aggressione subita da un 23enne napoletano la notte...

C'era una volta Napoli Est - auto e scooter tra la folla nei resti del mercatino di Ponticelli : Fare shopping, a volte, può essere veramente pericoloso. Bisogna fare attenzione ai prezzi, ai prodotti da acquistare e anche alle auto che sfrecciano tra la folla. Questo ? ad esempio...

Napoli - piazza Giovanni Paolo II pista per auto e scooter : «Pedoni a rischio» : Scampìa, piazza Giovanni Paolo II diventa pista per le corse di auto e scooter ogni sera, pericolo per i pedoni. Ormai è diventato un calvario: con l?arrivo dell?estate i...

Napoli - tappeto bianco per il matrimonio e strada chiusa senza autorizzazione : “Nozze vergogna - paghino” : La strada chiusa, “senza autorizzazione”, e il tappeto bianco steso lungo la carreggiata. “Una cerimonia vergognosa a Montesanto (Napoli, ndr) in totale spregio delle regole” è la denuncia del consigliere dei Verdi della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli. “È stato un potenziale problema anche per il passaggio di mezzi di soccorso e forze dell’ordine” hanno aggiunto Salvatore Iodice e Roberto ...