Romania | ragazza 15enne uccisa dopo gli abusi | il 112 non l’aveva presa sul serio audio

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Un intero Paese sotto shock: la vicenda di Alexandra Macesanu ha destato molto scalpore in. Laè stata rapita da un meccanico di 65 anni, Gheorghe Dinca, mentre faceva autostop verso casa: l’uomo avrebbe abusato della giovane prima di ucciderla e bruciare il suo corpo. L’aspetto più sconcertante della vicenda è che la vittima, durante la prigionia, era riuscita a telefonare al 112, ma l’operatrice del numero di emergenzatrattata con freddezza, non prendendo troppo sulle sue suppliche disperate. Quando la polizia è entrata in casa del maniaco, con diverse ore di ritardo, non ha potuto far altro che constatare la presenza dei resti carbonizzati della. Le polemiche seguite alla diffusione dell’di una delle tre conversazioni tra Alexandra e la centralinista del 112, hanno provocato un terremoto, conclusosi con la cacciata del capo della polizia, ...

krystalkarma09 : RT @LetteraDonna: Rapita e violentata da un uomo, #AlexandraMacesanu aveva chiamato tre volte il 112. Ma gli agenti sono arrivati con 19 or… - squopellediluna : Rapita e violentata da un uomo in Romania, la 15enne aveva chiamato tre volte il 112. Ma gli agenti sono arrivati c… - RienNeVaPlus01 : RT @commielesbian: #AlexandraMacesanu era una ragazza di 15 anni che è stata rapita, stuprata e uccisa in Romania. Aveva chiamato tre volte… -