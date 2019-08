Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 7 agosto 2019) IlLa previsione qui sotto elaborata, non è frutto diautomatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Giovedì 8 Agosto 2019 Aavremo tempo instabile tra notte e mattino con fenomeni anche sottoforma di temporale. Graduale miglioramento dal pomeriggio I Venti risulteranno fin moderati meridionali di scirocco. Le Temperature risulteranno in lieve calo I Mari risulteranno poco mossi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Basso/Moderato La Previsione per Venerdì 9 Agosto 2019 Aavremo tempo sereno per lo più poco nuvoloso I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno in lieve aumento nei valori massimi I Mari risulteranno poco mossi Guarda anche che ...

