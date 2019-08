Paganese | Stendardo rientra in gruppo | Alfageme rifiuta i campani | è vicino Perri

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Nel ritiro di Gubbio, lasi prepara in vista dell'esordio stagionale di Coppa Italia Serie C contro la corazzata Bari: il match è in programma domenica prossima allo stadio San Nicola, con fischio di inizio previsto per le ore 20.30. Gli azzurrostellati, agli ordini del tecnico Alessandro Erra, si allenano sotto il sole cocente della cittadina umbra: per il trainer originario di Coperchia arrivano buone indicazioni, soprattutto da parte dei più giovani, che sembrano essere entrati con lo spirito giusto in questa nuova avventura....

