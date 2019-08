Intel | nuova vulnerabilità nelle Cpu

Android Q DP3 per OnePlus aggiunge una nuova gesture e controlli Intelligenti sulla batteria : Android Q DP3 per i dispositivi OnePlus aggiunge una nuova gesture molto comoda e ottimizza la gestione della batteria con un nuovo controllo intelligente. L'articolo Android Q DP3 per OnePlus aggiunge una nuova gesture e controlli intelligenti sulla batteria proviene da TuttoAndroid.