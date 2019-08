Beckham in Puglia | David e Victoria innamorati del Salento

Vacanze in Puglia per i Beckham - : Fonte foto: instagramVacanze in Puglia per i Beckham 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Vacanze di famiglia per i Beckham in Puglia nel lussuosissimo resort a cinque stelle Borgo Egnazia. Tanto cibo per l'ex campione di football che per ogni piatto fa anche la "scarpetta" e gite in Cinquecento per i figli mentre Victoria fa lunghe passeggiate in bicicletta in mezzo ai campi di grano.