Traversata dello Stretto di Messina | 14enne diabetica arriva terza

Traversata dello Stretto : Villa San Giovanni accoglie l’élite italiana del nuoto di fondo : Ottanta atleti dai 14 ai 65 anni, provenienti da 22 città diverse. Quarantaquattro società coinvolte con i nuotatori di punta del panorama italiano. Sono questi alcuni dei numeri della 55esima edizione della Traversata dello Stretto presentata questa mattina al Comune di Villa San Giovanni e che si svolgerà il prossimo 4 agosto nello specchio d’acqua che va da Torre Faro a Cannitello, per terminare nel nuovissimo molo di sottoflutto di Villa San ...

Grande successo per Swim for Smile - la Traversata solidale a nuoto dello Stretto di Messina : Si è conclusa con successo la traversata solidale, promossa per il quarto anno consecutivo da Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che ha rilanciato la sfida: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della ...

In arrivo “Swim for smile 2019” - la Traversata solidale dello Stretto di Messina : Per il quarto anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation smile Italia Onlus, attraverserà lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi. Insieme a lui 29 tesserati FIN preparati atleticamente da Alessandro Terrin si cimenteranno ...

La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia : 9 progetti per smettere di fumare presentati a Catania - poi la Traversata a Nuoto dello Stretto di Messina [PROGRAMMA] : La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia: Lunedì 24 giugno, alle 10,30, nell’aula magna di Palazzo Pedagaggi (dipartimento di Scienze politiche e sociali, via Vittorio Emanuele II, 49) verranno presentati ufficialmente i nove progetti di ricerca appena avviati nei dipartimenti universitari afferenti al CoEHAR, il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università di Catania. Si tratta di nove ...