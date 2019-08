Tir invade cantiere a Borgo Panigale | morti due operai

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 6 agosto 2019) Stavano terminando l'allestimento delnecessario al rifacimento delle segnaletica orizzontale, all'altezza km 9 del tratto bolognese della A14 a, quando un Tir li ha travolti e investiti mortalmente. A perdere la vita sull'asfalto - poco prima delle 23 di ieri - dueal lavoro per conto di Autostrade. I due, Antonio Pizzutelli di 38 anni, e Salvatore Vani di 46 anni - entrambi della provincia di Frosinone e dipendenti di una ditta che lavora in appalto per Autostrade - sono stati colpiti dal mezzo pesante entrato nelin un punto in cui c'era un restringimento della carreggiata indicato con cartelli e segnali luminosi. L'autista, un 62enne albanese residente in Italia, ha rischiato di abbattersi anche su un terzo addetto, riuscito a spostarsi in tempo. Sul posto e' intervenuta la Polizia Stradale.Il camionista e' ora indagato per omicidio ...

