Tav | Salvini | “Mozioni opposizioni? Voteremo quelle che sostengono il futuro” E attacca

Vigilia voto Tav - Di Maio : "Parlamento può fermarla" | Salvini contrattacca : "Alle urne? Lo capiremo prima di settembre" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Calenda detta la strategia: uscire da Palazzo Madama per "scoprire" le carte di leghisti e pentastellati sul testo M5s.

Salvini apre le danze sulla Tav : “Voteremo mozioni a favore del progresso” : Dopo aver incassato la vittoria sul suo decreto, il vicepremier non molla: «Stupito che ci sia qualcuno che vuole tornare indietro»

Governo : dopo il decreto sicurezza bis Salvini alza il tiro - attesa per mozione sulla Tav : Il decreto sicurezza bis è legge: ieri, lunedì 5 agosto, il Senato infatti ha approvato la conversione del decreto (sul quale, il Governo, aveva già posto la fiducia). Il "padre" della nuova normativa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha lasciato l'Aula senza attendere l'esito e sui social, poco dopo, ha ringraziato non solo gli italiani, ma anche la Vergine Maria. Il Governo Conte, per ora, regge, ma c'è grande attesa per la mozione ...

Manovra - Salvini rivede le parti sociali al Viminale. E al Tavolo c’e` anche Armando Siri : Dopo le polemiche con Giuseppe Conte successive al primo incontro tra Matteo Salvini e le parti sociali al Viminale, quando il premier parlò di ‘scorrettezza istituzionale’, il leader della Lega bissa l’appuntamento alla sede del ministero dell’Interno e riconvoca sigle e sindacati. Ma non solo. Come se non bastassero le frizioni con il M5s per la presenza al primo vertice di Armando Siri, l’ex sottosegretario ...

Salvini rivede i sindacati al Viminale per parlare di Manovra. Al Tavolo anche Siri - diserta Landini : Matteo Salvini vede per la seconda volta i sindacati al Viminale per parlare di Manovra. E lo fa meno di 24 ore dopo che il premier Giuseppe Conte e il vice Luigi Di Maio hanno fatto lo stesso, ma nella sede del Mise. Al tavolo la delegazione della Lega al completo: c’è anche l’ex sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione e fatto dimettere dal governo a maggio scorso. Non ci sarà, questa volta, il segretario della Cgil ...

Salvini - Tav : assurdo lasciarla a metà : 10.42 "Vediamo cosa succede.Mi sembra che gli italiani hanno votato in maniera chiara,i piemontesi in maniera strachiara. Anche Conte si è reso conto;mi sembrerebbe assurdo lasciare i lavori a metà" Così il vicepremier Salvini a Radio 24 a una domanda su possibili conseguenze del voto domani in Senato sulla Tav. Toninelli,dice anche,"non mi sembra all'altezza di gestire le infrastrutture di un Paese bello come l'Italia". Fondi russi: mai ...

Decreto Sicurezza bis è legge - ma Salvini rilancia : ora la Tav o crisi : Come ampiamente previsto, il governo ha superato la prova del Decreto Sicurezza bis: con 160 sì (e appena 57 no) il provvedimento di Salvini diventa legge. La pattuglia di senatori M5s...

Salvini usa la Tav per tentare di separare il M5s di Di Maio da quello di Dibba : Roma. Sarà che ormai Rino Formica è sdoganato perfino dagli ortodossi del M5s (“Voto sì alla fiducia perché la politica è sangue e merda”, dice il No Tav Alberto Airola), ma a metà pomeriggio i senatori di Forza Italia e Fratelli d’Italia cominciano a confessare che “sì, davvero dalla Lega ci è arri

Conte ai sindacati : “C’è emergenza salariale - ora taglio cuneo fiscale”. Landini : “Tavolo vero a Palazzo Chigi - non vado da Salvini” : Il taglio del cuneo fiscale e contributivo, gli interventi a favore della famiglia e della natalità. È quella che Giuseppe Conte ha definito la “fase due” del governo Lega-M5s, incontrando a Palazzo Chigi le parti sociali. Si tratta di una serie di incontri dedicati al lavoro e al welfare in vista della manovra economica. Il premier ha cominciato incontrando la delegazione dei sindacati confederali, composta dal segretario generale ...

Salvini : "Voto contro la Tav sarebbe una sfiducia al Premier Conte". La replica di Toninelli : Sia Matteo Salvini sia Danilo Toninelli, i due ministri sempre più ai ferri corti, oggi hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo ferroviario di Rogoredo a Milano. Il vicePremier e leader della Lega ha parlato della Tav dicendo che "è un'infrastruttura fondamentale" e spiegando che, secondo lui, un voto del Parlamento contro quest'opera "sarebbe una sfiducia al Premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla". Poi ha ...

Salvini e Toninelli - separati in casa - litigano sulla Tav : La disfida di Rogoredo, Milano. Sì perché oggi le due anime del governo, prima di misurarsi in Parlamento sul decreto sicurezza, hanno fatto tappa nella periferia milanese, davanti al boschetto della droga, nella stazione ferroviaria di Rogoredo. A sfidarsi in singolar tenzone il vicepremier Matteo

Matteo Salvini - diktat contro la folle mozione no-Tav del M5s : "Se vanno in Parlamento a votare contro..." : Non solo il voto di fiducia sul decreto sicurezza-bis. A minare la tenuta del governo c'è anche l'inspiegabile mozione del M5s contro la Tav, l'alta velocità sostenuta dal governo di cui i grillini fanno parte, l'opera sbloccata definitivamente dal sì di Giuseppe Conte, premier nei fatti pentastella

Salvini? Non sa che pesci pigliare Lo dimostra la giravolta sulla Tav : Dj alla consolle. Le cubiste. Le riunioni in costume da bagno. L'Inno di Mameli (non cantato). L'idea che ci siamo fatti in questi giorni è quella di un Matteo Salvini irrefrenabile, schiacciasassi e spaccatutto. Il Capitano, insomma. Un Capitano che... Segui su affaritaliani.it

Tav - Salvini : “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte”. Toninelli : “Minacci chi vuole - governo non cadrà” : Il Tav torna centrale nella discussione politica e il governo, in attesa del voto sul dl Sicurezza bis, si prepara ad affrontare il voto della mozione M5s che impegnerebbe il Parlamento a ridiscutere l’opera sulla quale, nonostante il parere contrario dell’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture, il presidente del Consiglio ha dato il via libera. Così è proprio Giuseppe Conte a finire al centro delle ...