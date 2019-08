Schumacher jr racconta tutto a papà Michael | sperando che possa sentirlo nel suo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) A suo padreogni sforzo e ogni successo. Mickraccoglie l’eredità del padre ed incassa la sua prima vittoria in Formula 2 all’Hungaroring, condividendo la gioia col team, con mamma Corinna ma sopratcon papà. Il Corriere della Seracome Schumi jr., vent’anni compiuti da qualche mese, confidi ogni cosa al genitore.A papà — team player leggendario — Mick parla,ogni cosa, con la speranza che, nel mistero silente di questa lunga sofferenza. Ed è bello pensare cheascolti e si emozioni, dopo averlo aiutato anche in questi anni dolorosi. Mostrando un’altra forza, il verso della gioia, ciò che più serve per elaborare il senso profondo del vivere.“Aver vinto la mia prima gara è una buona cosa. Sono felice che mia mamma, mia sorella ...

