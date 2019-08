Pancia gonfia | dalle cause ai rimedi | cosa mangiare e quando è sintomo di malattie più

Come sgonfiare la Pancia : cause e trucchi per ridurre il gonfiore addominale - i cibi da evitare o preferire : sgonfiare la pancia è un obiettivo che tanti vogliono raggiungere: il gonfiore addominale è infatti un problema comune (in questa categoria non rientrano sovrappeso e obesità), e può riguardare tutti, anche le persone magre. Le cause che determinano questo gonfiore possono essere diverse: dalla stitichezza alle intolleranze alimentari. L’accumulo di aria nell’intestino, e un transito intestinale non proprio regolare, possono nuocere all’armonia ...