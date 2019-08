Napoli | la missione scudetto di Ancelotti | “noi in vantaggio sulle avversarie | vi svelo

Da Napoli fino a Marte : MicroMed inizia il suo viaggio spaziale con la missione ExoMars : È iniziato oggi, giovedì primo agosto, dall’Osservatorio astronomico dell’Inaf a Capodimonte (Napoli), il lungo viaggio che porterà MicroMed fino sulla superficie di Marte, nella missione spaziale ExoMars 2020, promossa dalle agenzie spaziali europea e russa, che vede un’importante partecipazione italiana, coordinata dall’Asi. Prima tappa Mosca, – spiega l’INAF – dove verrà integrato nella suite di sensori denominata Dust ...

Gazzetta : Pèpè-Napoli - De Laurentiis non intende 6 milioni di commissione perché più del 3% previsto : Dopo aver raggiunto l’accordo con il Lilla, il Napoli si appresta a chiudere anche con l’entourage do Nicolas Pèpè che è stato ricevuto ieri a Dimaro da presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli e il diesse Giuntoli. Summit di 3 ore per discutere dell’ingaggio di Nicolas e della commissione per gli agenti, ed è proprio su quest’ultimo punto che De Laurentiis ha sollevato ...

Gazzetta : Pèpè-Napoli - vuole venire - manca l’accordo sull’ingaggio e la commissione agli agenti : La Gazzetta dello Sport conferma quanto abbiamo riportato ieri al termine dell’incontro tenutosi a Dimaro tra la dirigenza del Napoli e i procuratori di Nicolas Pèpè. 85 milioni il costo del’Ivoriano che sarebbero divisi in 60 più il cartellino di Ounas valutato 25 milioni. L’arrivo in elicottero di ieri e le 3 ore di riunione con De Laurentiis, Chiavelli e Giutoli dimostrano la volontà delle parti di chiudere l’affare e ...

Commissione d'accesso all'Asl Napoli 1 - De Luca attacca : «Buffonata - si dimetta il prefetto» : «Una buffonata politico-propagandistica, si dimetta il prefetto di Napoli». È ad alzo zero l'attacco che il governatore della Campania Vincenzo De Luca rivolge al prefetto di...

Il pugno duro del Viminale : commissione d'accesso all'Asl Napoli 1 dopo gli arresti all'ospedale San Giovanni Bosco : Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, su delega del ministro dell?Interno, ha nominato la commissione di accesso presso l?Asl Napoli 1 per verificare l?eventuale sussistenza di...

Tra il Napoli e James ci sono i 13 milioni di commissione per Mendes : Il mercato alle condizioni del Napoli Qui a Dimaro sembra di essere calati in una dimensione virtuale. Tra i boschi, le comitive azzurre, i ruscelletti, non si respira nemmeno un’oncia della presunta tensione che dovrebbe percorrere la spina dorsale del Calcio Napoli. Un acquisto? Due acquisti? “Se non viene James, si consumerà la frattura tra De Laurentiis e Ancelotti”. È come se l’informazione, o comunque parte ...

Esiti esame avvocato 2018/2019 di Napoli : info elenco ammessi - ufficio - sottocommissione ed orale : Gli Esiti esame avvocato 2018/2019 di Napoli sono stati disastrosi: appena il 39.70% dei candidati è riuscito a passare le prove scritte, svoltesi lo scorso dicembre, accedendo a quelle orali. Fermo restando che gli elaborati sono stati corretti a Milano (tant'è che i più maliziosi hanno perfino parlato di un presunto atteggiamento discriminatorio da parte dei colleghi lombardi, cosa che sentiamo di escludere a priori), il momento della verità ...

Calciomercato Napoli : missione spagnola per Rodrigo - Elmas sempre più vicino : Il Napoli non segue soltanto James Rodriguez: Giuntoli è stato in Spagna anche per Rodrigo. Intanto prosegue la trattativa per Elmas.“powered by Goal”Il Napoli continua a lavorare in modo serrato al Calciomercato, per accontentare Ancelotti e per costruire una squadra che possa realmente impensierire la Juventus in Serie A. L’obiettivo numero uno è James Rodriguez, ma su questo fronte non ci sono novità e i tempi della trattativa ...