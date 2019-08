“In Italia carenza di antibiotico anticancro” | intervento Aifa

Il Global Warming spaventa l’Italia : ghiacciai delle Alpi dimezzati nell’ultimo secolo - “In 20/30 anni sono destinati a sparire” : “Nell’ultimo secolo, i ghiacciai delle Alpi hanno perso il 50% della loro copertura. Di questo 50%, il 70% è sparito negli ultimi 30 anni”. Lo rivela Renato Colucci, glaciologo del Cnr, in una intervista all’ANSA. “I ghiacciai Alpini si stanno ritirando a una velocità senza precedenti in migliaia di anni – spiega -. I ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri di quota sono destinati a sparire nel giro di 20-30 ...

Il Global Warming fa paura all’Italia : ghiacciai delle Alpi dimezzati negli ultimi 100 anni - “In 20/30 anni sono destinati a sparire” : “Nell’ultimo secolo, i ghiacciai delle Alpi hanno perso il 50% della loro copertura. Di questo 50%, il 70% è sparito negli ultimi 30 anni”. Lo rivela Renato Colucci, glaciologo del Cnr, in una intervista all’ANSA. “I ghiacciai Alpini si stanno ritirando a una velocità senza precedenti in migliaia di anni – spiega -. I ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri di quota sono destinati a sparire nel giro di 20-30 ...

Juventus - Ronaldo ammette : “In Italia la mia miglior stagione - la Champions è un obiettivo concreto” : L’attaccante portoghese ha parlato a Madrid a margine del premio ‘Marca Leyenda’, sottolineando di essere pronto per una nuova esaltante stagione Cristiano Ronaldo è già concentrato sulla prossima stagione, dove cercherà di regalare la Champions League alla Juventus. Il portoghese vuole interrompere il digiuno bianconero in Europa, riportando a Torino un trofeo che manca ormai da troppo tempo. La prima stagione Italiana è ...

“In Albania ho trovato lavoro e sono indipendente. Uno stipendio dignitoso in Italia è un’utopia” : “La realtà al Sud Italia è deprimente. Appena laureata non vedevo l’ora di buttarmi nel mondo del lavoro, avevo entusiasmo e voglia di fare ma anche paura. Perché oltre a dare ripetizioni o fare lavori occasionali – dalla promoter ai campi estivi – non avevo mai avuto modo di trovare qualcosa di definitivo”. Così, Ida Nastasi, 30 anni, cresciuta in provincia di Caserta ma originaria di Torre del Greco, nel 2017 ha scelto di ...

Ondata di caldo - moria di polli in Italia. Coldiretti : “Intervenire urgentemente” : Intervenire urgentemente a sostegno degli allevatori di polli italiani messi in crisi dall’eccezionale Ondata di caldo che sta provocando una moria di volatili in molte regioni del Paese. È quanto ha chiesto il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini al vertice di Palazzo Chigi con il Premier Giuseppe Conte nel ricordare che si tratta di un settore all’avanguardia del Made in Italy che ha fortemente migliorato le sue performances e la qualità ...

Banche - piazzetta Cuccia : “In Italia 64mila dipendenti in meno in dieci anni : calo del 18 - 9% contro media Ue del 17%” : In Italia i dipendenti bancari sono 64mila in meno rispetto a dieci anni fa: tra il 2008 e il 2018 sono diminuiti del 18,9%, contro una media europea del 17%. Lo calcola l’Area Studi di Mediobanca nel suo studio sulle Banche internazionali. Tra i grandi istituti Italiani spicca Unicredit, che ha quasi dimezzato i suoi dipendenti, passati dai 176mila circa del 2008 ai 96.348 di fine 2018. Una diminuzione non a perimetro omogeneo ma a ...

Pellegrini mondiale - Salvini : “Grande Super Fede - orgoglio italiano”. Zaia : “Inchiniamoci” : Il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, celebra con un messaggio su Twitter la vittoria di Federica Pellegrini. L'azzurra di Spinea (Comune veneto alle porte di Venezia) ha conquistato la medaglia d'oro nei 200 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju (in Corea del Sud). Tra le congratulazioni anche quelle del governatore del Veneto, Luca Zaia.Continua a leggere

Il capitano e il suo augurio al Comandante - Salvini : “In bocca al lupo a Parmitano - orgoglio italiano” : Anche il ministro e leader della Lega Matteo Salvini ha voluto fare il proprio augurio all’astronauta Luca Parmitano, appena partito alla volta della Stazione Internazionale e bordo della sonda Soyuz. “In bocca al lupo al nostro Comandante Luca Parmitano, decollato poco fa in direzione della Stazione Spaziale Internazionale. orgoglio italiano! #MissionBeyond“. Così Salvini sul proprio profilo Twitter. L'articolo Il capitano e ...

Farina (Poste Italiane) : “Investimento in logistica e tecnologia è dovere industriale” : Bologna, 16 lug. (Adnkronos) – “Investire nella logistica e in tecnologia e innovazione nel comparto dei pacchi ha rappresentato un’opportunità strategica per Poste, ma anche un dovere industriale e un impegno verso i nostri dipendenti e verso il Paese”. Così Maria Bianca Farina, presidente di Poste, alla presentazione dell’hub di smistamento pacchi di Bologna, il più grande realizzato in Italia. L'articolo Farina ...

Farina (Poste Italiane) : “Investimento in logistica e tecnologia è dovere industriale” : Bologna, 16 lug. (Adnkronos) – “Investire nella logistica e in tecnologia e innovazione nel comparto dei pacchi ha rappresentato un’opportunità strategica per Poste, ma anche un dovere industriale e un impegno verso i nostri dipendenti e verso il Paese”. Così Maria Bianca Farina, presidente di Poste, alla presentazione dell’hub di smistamento pacchi di Bologna, il più grande realizzato in Italia. L'articolo ...

“In Danimarca faccio la magistrale - lavoro e sono indipendente. In Italia laureati brillanti pagati con rimborsi spese” : “sono andato via il 28 agosto del 2017. Ho raggiunto la Danimarca guidando per 1.600 chilometri. La mattina, però, prima di prendere l’autostrada, sono passato vicino ai luoghi più belli e importanti che hanno segnato la mia vita”. Nicola Muner ha 24 anni ed è originario di Cividale del Friuli, in provincia di Udine. Dopo la laurea triennale ha deciso di trasferirsi in Danimarca. Qui, da studente, ha ricevuto una casa dall’università e lo Stato ...

Alitalia - Tria : “Ingresso di Atlantia auspicabile. La questione concessioni e Ponte Morandi? Da tenere separata” : “Penso che Atlantia sia un partner forte. E una sua partecipazione sarebbe auspicabile”. Il ministro dell’Economica Giovanni Tria, in un’intervista a La Stampa, parla dell’ingresso della holding della famiglia Benetton nella cordata per salvare la compagnia di bandiera e specifica che “la questione del Ponte di Genova e delle concessioni”, che il Movimento 5 Stelle è intenzionato a revocare, “va ...

Forza Italia - Toti lancia il suo movimento : “In dieci anni siamo passati dal 40% al 6. Stiamo andando verso lo 0. Ora primarie” : “Avremo la nostra rivoluzione d’ottobre“. Un concetto non esattamente caro a Silvio Berlusconi. Eppure sono queste le parole usate da Giovanni Toti per lanciare il suo movimento al teatro Brancaccio di Roma: si chiama – con scarsa fantasia – l’Italia in crescita e dovrebbe servire per superare Forza Italia. “In dieci anni con Forza Italia siamo passati dal 40 per cento al 6 per cento e qualcuno ancora dice ...

Anna - la prima assistente sessuale per disabili in Italia : “Insegno l’intimità e l’eros” : Anna Senatore, operatrice olistica, è una delle 16 persone iscritte al primo corso per OEAS (operatore all'emotività, all'affettività e alla sessualità) organizzato da LoveGiver. Per otto mesi ha incontrato Matteo, 39enne tetraplegico del Parmense: "Mi chiedo come ho fatto a vivere queste esperienze solo a questa età". A differenza dell'immaginario collettivo, i due non hanno avuto alcun rapporto sessuale, che non è neanche previste dal ...