Higuain | il padre gela la Juve | “Chiude la carriera a Torino”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 6 agosto 2019) L’edizione odierna di “Libero” ricostruisce le dichiarazioni diSenior rilasciate al Continental Ctes.– Il “pipita” è corteggiato apertamente dalla Roma ma sta dimostrando di voler continuare ad indossare la maglia dellaed essere allenato da Sarri che, a quanto pare, non lo reputa utile al suo nuovo progetto tecnico. La famiglia sogna un ritorno al River Plate ma al momento il futuro di Gonzaloresta avvolto dall’incertezza. Ecco quanto riportato dal quotidiano: Il Futuro dell’argentino “E di Gonzalo, che ne sarà? Già, perché il calciomercato non sono soltanto Dybala, Icardi e Lukaku. Ci sarebbe, anzi c’è, anche lui. Il Pipita, ancora in forza allantus, corteggiato dalla Roma, e che però allantus vorrebbe restare. A tutti i costi: lo ha dimostrato nelle partite amichevoli ...

