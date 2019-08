Formula 1 | Rosberg stuzzica la Mercedes | “sarebbe epico dare la macchina di Bottas a

Formula 1 – Rosberg difende Vettel - le affermazioni di Binotto non piacciono al tedesco : “la Ferrari non è in grado di…” : Nico Rosberg non ci sta: l’ex campione del mondo difende il connazionale Vettel, il tedesco non ha apprezzato le recenti affermazioni del team Ferrari Finalmente un sorriso per Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari è riuscito in un’incredibile rimonta, domenica nel suo Gp di casa, ad Hockenheim, davanti agli occhi dei suoi tifosi. Partito dalla 20ª posizione, Vettel ha ritrovato il podio, salendo sul secondo gradino dopo ...

Formula 1 – Uno psicologo per Bottas come Rosberg nel 2016? Valtteri ammette : “io non sono Nico” : Bottas sicuro di sè: il finlandese della Mercedes ha le idee chiarissime, il pilota Mercedes dice no allo psicologo La Formula 1 tornerà protagonista nella nuova settimana, col Gp di Germania: i piloti racconteranno alla stampa, giovedì, come hanno trascorso la loro settimana di pausa dopo il Gp di Silverstone, per poi salire a bordo delle loro monoposto venerdì per le prime libere. Dopo la splendida pole conquistata davanti al pubblico ...

Formula 1 – L’analisi di Rosberg è severissima per la Ferrari : “Vettel? Non stanno facendo un buon lavoro con lui” : Nico Rosberg analizza il sabato di qualifiche del Gp di Gran Bretagna: il commento dell’ex pilota tedesco in vista della gara di oggi a Silverstone Doppietta Mercedes ieri nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: a Silverstone Bottas si è preso una fantastica pole position, davanti al pubblico di Hamilton, secondo per un soffio. Terzo invece Charles Leclerc, autore di un giro fantastico, mentre il suo compagno di squadra Sebastian ...

Formula 1 – Contatto Leclerc-Verstappen - Rosberg non ha dubbi : “Max ha volutamente allungato per buttarlo fuori pista” : Nico Robserg analizza quanto accaduto domenica a Spielberg: il parere dell’ex pilota tedesco sul Contatto Verstappen-Leclerc Fa ancora discutere quanto accaduto domenica pomeriggio al Red Bull Ring. La vittoria di Verstappen dopo il sorpasso su Leclerc e la lunghissima attesa per scoprire la decisione dei commissari sull’investigazione della manovra dell’olandese della Red Bull hanno reso il Gp d’Austria ...

Formula 1 – Rosberg si congratula con la Mercedes - ma la speranza è di una battaglia accesa con la Ferrari : i post social : Nico Rosberg, i complimenti alla Mercedes e quella speranza di una lotta accesa con la Ferrari: i post social dell’ex pilota tedesco al termine del Gp di Francia E’ andato in scena ieri il Gp di Francia 2019 di Formula 1: Lewis Hamilton ha trionfato ancora una volta, al termine di una gara scontata, senza colpi di scena e battaglie. Tutti, adesso, nel Circus sperano in un cambiamento delle regole, che permetta ai piloti di ...

Formula 1 – Rosberg non torna sui suoi passi : “penalità Vettel? Giusta - ma…” : Rosberg sincero sulla penalità di Vettel: l’ex pilota tedesco non ha paura di andare controcorrente Sono in corso al Paul Ricard le qualifiche del Gp di Francia 2019 di Formula 1: i piloti si stanno sfidando in pista a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza, ma nel paddock ancora si parla della penalità di Vettel a Montreal e della decisione dei commissari di non ‘rivedere’ la sanzione inflitta al tedesco ...

Formula 1 - Rosberg non risparmia Vettel : il tedesco si scaglia senza remore contro il pilota della Ferrari : L’ex pilota tedesco non le ha mandate a dire al connazionale, sottolineando come la penalità inflittagli sia giusta a termini di regolamento L’intero mondo del motorsport ha ritenuto alquanto pesante la penalità inflitta a Sebastian Vettel, tutti tranne Nico Rosberg che non ha perso tempo a schierarsi al fianco del suo ex team. photo4/Lapresse Il tedesco ha espresso il proprio giudizio su quanto avvenuto in Canada al giro ...