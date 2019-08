Drag queen all' evento per bambini | bufera a Cremona

Cremona - Drag queen a un evento per bambini patrocinato dal Comune : scoppia la polemica : Il consigliere comunale leghista Alessandro Zagni contro l'iniziativa: "Sono questi i riferimenti della sinistra per la crescita dei nostri figli?". La replica dell'Arci Cremona : "Crediamo che le diversità siano una realtà inevitabile da riconoscere e rispettare."

A Catania va in scena il "baby pride" con le Drag queen : Giuseppe Aloisi Un baby pride nel corso del gay pride: questa è l'iniziativa svoltasi a Catania lo scorso venerdì. Il luogo che ha ospitato l'evento? La sede della Cgil Il mese dell'orgoglio gay si è chiuso ieri, con la fine di giugno, ma tra gli eventi che hanno avuto luogo questo fine settimana in Italia è possibile annoverare un "baby pride". La città interessata era quella di Catania . È già accaduto altrove che delle Drag queen ...

Docente di giorno - Drag queen di notte. Storia di Gianmarco : “Così in discoteca racconto il dramma dei migranti” : Le parrucche sono vistose, non c’è che dire, e riposano in salotto insieme alle due lauree in Lettere. È qui, nel suo piccolo appartamento nel centro di Bologna, che dopo un’abbondante ora di trucco Gianmarco Marabini, insegnante di 30 anni, si trasforma in Kaya Mignonne. “Sono aspirante Docente di giorno, drag queen di notte. E sono felice di fare entrambe le cose”. Dopo gli studi all’Alma Mater e alcune supplenze, ...