Ciclismo | il mistero Gianni Moscon | problemi fisici o preparazione errata?

Fonte : oasport

(Di martedì 6 agosto 2019) Il 2019 è un incubo che non sembra voler finire per. Tutto è iniziato a fine febbraio, all’UAE Tour, quando il trentino è stato vittima di due brutte cadute che ne hanno condizionato la primavera. Durante le classiche, infatti, Il Trattore della Val di Non non ha mai trovato il colpo di pedale giusto e si è dovuto accontentare del ruolo di comparsa lungo tutta la campagna del Nord. Nemmeno nella sua Parigi-Roubaix, la gara che per prima aveva mostrato al mondo la luminosa stella diè riuscito a competere con i grandi delmondiale. Il Tour of California, oveera giunto 2° nella frazione di Tahoe Lake, sembrava poter rappresentare un nuovo inizio. Ma è stato ben presto cancellato dalle controprestazioni del trentino al Critérium du Dauphiné e al Tour de France. In entrambe le gare a tappe francesi, infatti,si è trovato a fare il ...