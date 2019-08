Polizia : morto a Palermo Giovanni Finazzo - fu questore e prefetto : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – E’ morto a Palermo l’ex prefetto e questore di Trapani Giovanni Finazzo. L’uomo, 77 anni, sarebbe precipitato dal balcone del suo appartamento di via Versilia. La dinamica è ancora da chiarire. Settantasette anni, Finazzo era entrato il Polizia nel 1969. Nel 1991 era stato nominato vice questore vicario a Palermo, poi nel 1994 fu nominato questore di Trapani e successivamente è stato ...

Bergamo - la lite e poi l’inseguimento. Uomo tampona due ragazzi in scooter. La Polizia rettifica : “Uno è morto - l’altro è gravissimo” : Una lite, poi l’inseguimento in auto e il tamponamento che ha ucciso un ragazzo di 21 anni e ha ridotto in fin di vita l’amico di 18. È questa la dinamica dell’incidente che la polizia Stradale di Bergamo sta cercando di accertare e che ha causato la morte di Luca Carissimi, 21 anni, e il ferimento grave di Matteo Ferrari, 18, entrambi originari di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, i due prima di salire in sella allo ...

Morto nel Centro Rimpatri - Polizia minaccia e picchia un giornalista : “Sparisci” : Il giornalista torinese Roberto Chiazza stava documentando il presidio di ieri sera davanti al CPR di Torino: dopo aver ripreso le manganellate della polizia a due ragazzi inermi è stato a sua volta picchiato e minacciato: "Un agente mi ha dato una manata in faccia, un calcio a una mano e poi ha colpito la macchina fotografica danneggiando il motore della messa a fuoco automatica".Continua a leggere

Morto nel Centro Rimpatri - scontri fuori dalla struttura. La Polizia a un giornalista : “Sparisci” : Al reporter Roberto Chiazza, che ieri sera stava documentando gli scontri fuori dal CPR di Torino, un agente ha intimato di "sparire" e non riprendere le manganellate ai danni di un gruppo di attivisti.Continua a leggere

Morto nel Centro Rimpatri - scontri fuori dalla struttura. La Polizia a un reporter : “Sparisci” : Al reporter Roberto Chiazza, che ieri sera stava documentando gli scontri fuori dal CPR di Torino, un agente ha intimato di "sparire" e non riprendere le manganellate ai danni di un gruppo di attivisti.Continua a leggere

A Monteverde Polizia trova 70enne morto in casa : Roma – Il cadavere di un uomo di circa 70 anni, in stato di decomposizione, e’ stato rinvenuto all’interno di un appartamento in via di Donna Olimpia, nella zona di Monteverde a Roma. Sul posto e’ intervenuta la Polizia, che non ha riscontrato segni di violenza sul corpo o segni di un furto nella casa. A dare l’allarme e’ stato un vicino che, non avendo piu’ notizie dell’amico, ha avvisato la ...

Tunisi - doppio attacco terroristico alla Polizia - un agente morto e molti feriti : doppio attacco terroristico a Tunisi. Uno degli attentatori ha colpito a Porte de France, vicino all'ingresso della Medina a Tunisi. Secondo le prime informazioni un agente di polizia...

Tunisi - doppio attacco kamikaze alla Polizia - un agente morto e numerosi feriti anche fra i civili : doppio attacco terroristico a Tunisi. Uno dei kamikaze si è fatto esplodere a Porte de France, vicino all'ingresso della Medina a Tunisi. Secondo le prime informazioni un agente di...