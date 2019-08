Notte di San Lorenzo | l' inquinamento luminoso mette a rischio l' osservazione delle stelle

Notte di San Lorenzo dedicata al vino e alle stelle nel borgo di Montefalco : “Sagrantino sotto le stelle” per la Notte di San Lorenzo. Sabato 10 agosto iniziativa promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco

“Di giorno faccio l’impiegato - di Notte sono un cacciatore di fantasmi” : “Al castello di San Niccolò un bello spavento” : Carmelo, studioso di fenomeni paranormali, è intervenuto nella notte ai microfoni di Rai Radio2 dopo aver composto lo 063131 per raccontare a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio alcuni aspetti della sua particolare attività. “Nella vita normale faccio l’impiegato. Ma la notte mi trasformo in un cacciatore di fantasmi. Lo faccio da dieci anni. La strumentazione che occorre quando vado a cercare queste entità? Abbiamo microfoni ...

Si conoscono la sera di fine anno - passano la Notte insieme e poi si salutano - lui chiede aiuto in rete per ritrovarla e quando la ritrova accade una cosa che non si aspettava : Un ragazzo, Reese McKee la sera di fine anno ha conosciuto una ragazza nel locale dove stava festeggiando l’ultimo giorno dell’anno. Il locale era a Hong Kong. Dopo aver trascorso la serata insieme hanno deciso anche di trascorrere la notte e poi la mattina dopo si sono divisi e ognuno è tornato alla sua vita. Ma Reese era ossessionato dal pensiero di quella ragazza e, una volta tornato nella sua città, ha aperto una pagina face book ...

Notte di sangue a Napoli - torna a casa e trova la moglie con l’amante - il marito tradito accoltella entrambi : Una Notte di sangue quella trascorsa a Pianura a Napoli. Un uomo è rientrato a casa intorno alle 2 di Notte e ha trovato la moglie a letto con il giovane amante. La reazione è stata terribile. L’uomo ha accoltellato sia la moglie che l’amante. La vicenda si è consumata in via Vicinale Pigniatiello. L’uomo in un primo momento non riusciva a credere a quello che stava avvenendo, poi accecato dalla rabbia, ha afferrato un coltello e ...

Piscina Sant'Abbondio di Milano - trovato morto 28enne : allarme dato alle 3 di Notte : Piscina Sant'Abbondio di Milano, trovato morto 28enne: allarme dato alle 3 di notte Al momento tutte le ipotesi sono aperte. Non si esclude che una goliardata - un bagno notturno di amici che hanno scavalcato le mura dell'impianto nella periferia sud della città - possa essersi trasformata in tragedia Parole ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud nella Notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la Notte del 14 luglio (2) : (AdnKronos) – Un trionfo di arti, dal teatro alla danza, dalla musica al canto, con il coro di voci bianche e la Kids orchestra del Teatro Massimo, fino alle esibizioni artistiche acrobatiche – durante la nascita di Rosalia, la tentazione dei diavoli e la peste – che vedranno in aria cittadini palermitani nella performance curata da La Fura dels Baus e l’esecuzione della danza del fuoco. Da Palazzo Reale, il carro ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la Notte del 14 luglio (3) : (AdnKronos) – Il carro farà la sua prima sosta davanti la Cattedrale dove si esibirà la compagnia Transe Express, per la prima volta nel cast artistico del Festino, con la performance aerea ‘Lacher de violons’. Un dialogo tra cielo e terra che coinvolgerà venti artisti, dove la potenza delle percussioni incontrerà la delicatezza di un quartetto d’archi e di una voce lirica. Il corteo sarà accompagnato dalla ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la Notte del 14 luglio : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Entra nel vivo dei festeggiamenti il 395° Festino di Santa Rosalia che, da giorni, intrattiene cittadini e turisti presenti a Palermo con gli appuntamenti delle manifestazioni a corollario cominciati il 10 luglio. Momento più atteso, la lunga notte del 14 luglio che comincerà, alle 21, dal piano di Palazzo Reale con lo spettacolo ‘Santa Rosalia e il Genio di Palermo’. Per la prima volta, i ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la Notte del 14 luglio (4) : (AdnKronos) – Particolarità di questa edizione 2019 – che dal mese di marzo ha coinvolto oltre 600 persone tra artisti, tecnici, professionisti, operai e manutentori – la scelta di Federalberghi, partner del 395° Festino, di coinvolgere i turisti. Quelli che il 14 luglio si troveranno a Palermo saranno invitati ad indossare la maglietta ufficiale del 395° Festino di Santa Rosalia offerta in omaggio.Il 395° Festino di ...