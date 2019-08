Di Maio con il taglio dei parlamentari un risparmio di 500 milioni

Flat tax 2020 : Di Maio “copertura economica è un mistero” : Flat tax 2020: Di Maio “copertura economica è un mistero” Ancora alta tensione nel governo tra i due leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due partiti, ormai, fanno alternativamente governo e opposizione, su quei nodi centrali che dovrebbero rientrare nella prossima Legge di Bilancio. In questo caso parliamo della Flat tax 2020, cavallo di battaglia leghista. Il problema, invece, resta sempre la copertura ...

I reali di Spagna a Palma di Maiorca - consueto ritratto di famiglia - : Fonte foto: La PresseI reali di Spagna a Palma di Maiorca, consueto ritratto di famiglia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti regali dal palazzo di Marivent

Giuseppe Conte con Di Maio per "gestire" Salvini : "Settimana cruciale". Il premier teme per la poltrona? : Giuseppe Conte si allea a Luigi Di Maio per Contenere Matteo Salvini. Per il premier infatti "inizia una settimana di lavoro cruciale" a ridosso delle ferie. Lunedì 5 agosto il presidente del Consiglio vedrà sindacati e associazioni a Palazzo Chigi per impostare la manovra economica e il ministro de

SCENARIO/ Il patto di "lunga durata" Di Maio-Zingaretti - con il sì del Colle - : Di Maio metabolizza le sconfitte per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Preferibilmente con Zingaretti. Intanto parlamentarizza il governo con Salvini

Salvini : “Stufo di attacchi Di Maio - Grillo - Toninelli. E Di Battista per me conta zero” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, torna ad avvertire i suoi alleati di governo del M5s: "Di Battista, Di Maio, Grillo, Toninelli: o tutti fanno il loro lavoro o la pazienza finisce. Sono stufo di attacchi di quelli che dovrebbero essere alleati". E su Di Battista aggiunge: "conta zero per quello che mi riguarda”.

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Sono stanco di litigare. Scriviamo insieme la manovra e continuiamo a cambiare il Paese” : “Io sono stanco di litigare. E così la pensano anche tutti gli italiani che incontro ogni giorno”: parola di Luigi Di Maio che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha commentato così il rapporto con l’alleato di Governo Matteo Salvini alla vigilia di una settimana che si preannuncia campale per la tenuta dell’esecutivo gialloverde in virtù dell’arrivo al Senato del Decreto sicurezza bis, delle mozioni ...

Di Maio a Bari - incontro blindato con 800 delegati M5s. Attivista protesta : "Cosa abbiamo da nascondere?" : Il vicepremier è chiuso in un cinema con gli attivisti ma all'esterno la protesta di un iscritto storico che si strappa il bracciale per accedere al vertice: "Eravamo per lo streaming e ora ci chiudiamo"

Luigi Di Maio : “Stufo di litigare. Il governo non è finito : avanti con Conte e Salvini” : Luigi Di Maio in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato di futuro del governo e dell'Italia, sottolineando che l'esecutivo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle "ha dimostrato di saper governare. E parlano i fatti, tutti i provvedimenti sono stati condivisi. Con Conte e Salvini abbiamo lavorato bene, andiamo avanti così". Sulla Manovra: "Scriviamola insieme e continuiamo a cambiare il Paese. La Tav? Noi sempre ...

Luigi Di Maio sull'alleanza con Salvini : "Sono stanco di litigare - voglio andare avanti. Disposti a cambiare" : "Il governo non è finito. Sulla manovra parliamo la stessa lingua. Mi fa piacere. La nostra manovra dovrà dare risposte concrete agli italiani. Le dico con grande onestà una cosa, così spegniamo subito tutte le polemiche che sono state alimentate sui giornali: io sono stanco di litigare. E così la p

Scontro tra Autostrade e Di Maio - il ministro : “Inutile prendersela con M5S - chiedano scusa”” : "Questo non è un dibattito politico ma ci sono delle indagini e dei tecnici che stanno evidenziando delle gravi mancanze. È dunque inutile che Aspi tiri in ballo me o il M5S. Perché qui non c’è nessun complotto. Qui il punto è che o siamo tutti matti oppure Aspi , forse, ha torto. Farebbe meglio a chiedere scusa": così Luigi Di Maio rilancia le accuse ad Aspi sul caso del crollo del ponte Morandi. E lo Scontro fra le due parti continua.Continua ...

Alla vigilia del 14 agosto un nuovo scontro tra Di Maio e Aspi su Ponte Morandi : Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha ribadito l'intenzione di "avviare al più presto la revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia" dopo la relazione dei periti del tribunale sul crollo del Ponte Morandi di Genova. "Ieri è uscita la relazione dei tre periti chiamati a valutare le condizioni del Ponte Morandi - scrive su Facebook Di Maio - ci sono tante cose all'interno della perizia che mettono i brividi, ma una in particolare: la ...

Crollo Morandi - Di Maio : via concessione : 19.18 "Ieri è uscita la relazione dei tre periti chiamati a valutare le condizioni del ponte Morandi. Ci sono tante cose all'interno della perizia che mettono i brividi, ma una in particolare:la la mancanza per 25 anni di interventi significativi di manutenzione, praticamente da quando la competenza ha smesso di essere dello Stato". Lo scrive su Fb il vicepremier Di Maio, aggiungendo che "è inaccettabile bisogna avviare al più presto il ...

Ponte Morandi - Di Maio dopo la perizia del Tribunale : “25 anni senza vera manutenzione. Ora revocare concessioni ad Autostrade” : I periti del Tribunale di Genova lo hanno scritto nero su bianco: per quanto riguarda la manutenzione del Ponte Morandi, “gli unici interventi efficaci risalgono a 25 anni fa”. “Ci sono tante cose all’interno della perizia che mettono i brividi“, scrivi Luigi Di Maio su Facebook, ma questa “in particolare“. Per questo il vicepremier M5s chiede di “avviare al più presto il procedimento di revoca delle ...

Di Maio : "Perizia da brividi sul Ponte Morandi. Ora si revochi la concessione ad Autostrade" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio oggi ha scritto un post su Facebook avente come argomento la perizia che è stata diffusa ieri sul Ponte Morandi. Il leader del MoVimento 5 Stelle ha spiegato:"Ieri è uscita la relazione dei tre periti chiamati a valutare le condizioni del Ponte Morandi. Ci sono tante cose all’interno della perizia che mettono i brividi, ma una in particolare: la mancanza per 25 anni ...