Fonte : ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2019) Oggi si svolge il Gran Premio d’Ungheria.ha conquistato la sua prima pole in Formula 1. Antipatico Vediamo dove arriverà questa peste diche, molto avanti, molto in alto, arriverà. L’Hungaroring è pieno zeppo di magliette e bandiere orange. Qui suo papà Jos centrò 25 anni fa il primo dei suoi soli due podi in carriera: in Ungheria fu terzo con la Benetton alle spalle del vincitore Michael Schumacher e di Damon Hill. “Lamigliore della pole? Che smetterete di chiedermi quando farò la mia prima pole”. Non ha mai fatto nulla per risultare amabile e simpatico, l’olandese. Non gli serve: è maledettamente bravo. Alessandra Retico, Repubblica Ispirato da“Era già malato, ma ancora positivo. Mi disse: èse io fossi avanti 2-1 alla fine del primo tempo. Ma devo finire il secondo. Tre settimane dopo, è morto. Fu emozionante. Lui è stato uno degli eroi ...

napolista : Verstappen: «Per Cruyff il calcio era un cosa semplice. Come la F1, c’è da andare veloce e superare» In Ungheria o… - mauriziocanetta : #permattinieri El Paso. Massacro in un supermercato. Un uomo uccide venti persone. Mosca, centinaia di arresti tra… - Delio92 : Un motore #honda non andava in pole dal gp Australia 2006 con #button. #verstappen rifila quasi 4/10 a #bottas che… -