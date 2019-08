Migranti | sbarcati a Malta i 40 a bordo della Alan Kurdi

Gregoretti - sbarcati i Migranti . Arrestati i due scafisti a bordo : Angelo Scarano Sono stati fermati due scafisti tra i migranti sbarcati dalla nave Gregoretti . Adesso dovranno rispondere dell'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina I migranti della nave Gregoretti sono sbarcati . Dopo qualche giorno di stallo nel porto di Augusta, il Viminale ha autorizzato lo sbarco dei 116 naufraghi salvati in quel tratto di mare che separa la Libia dall'Italia. Ma durante le operazioni di sbarco ...

Migranti - sbarcati 16 minori dalla Gregoretti : La Germania si è detta disponibile ad accogliere gli immigrati. L'Ue: "Saranno i singoli Stati a farsi avanti per la redistribuzione"

Sbarcati a Pozzallo 47 Migranti . Salvini modifica decreto sicurezza schierando le navi militari a difesa dei porti : Sono Sbarcati a Pozzallo poco prima delle 3.00 di stanotte i 47 migranti che erano a bordo del pattugliatore della guardia di finanza. Quasi la metà dei migranti è di nazionalità tunisina. I migranti non sarebbero passati dalle "connection house" libiche, ovvero i centri di detenzione dai quali i trafficanti di essere umani organizzano i viaggi della disperazione.Il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo i casi della nave ...

Sbarcati altri 19 Migranti a Lampedusa - l'hotspot dell'isola in crisi : Sbarcati nella notte altri 19 migranti a Lampedusa. Non si fermano, dunque, gli sbarchi definiti ‘fantasma’, ma che hanno un peso nella gestione e vivibilità dell’hotspot, con oltre 200 presenze a fronte di una capienza di 97. Nel tardo pomeriggio di ieri erano arrivati in dieci.Ieri, 7 luglio, il sindaco dell’isola, Totò Martello aveva spiegato che i migranti ospiti della ...