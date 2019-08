Sabato Shopping | i consigli del 3 agosto

Fonte : vanityfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Motheradidas Originals Gerardo SaccoStella McCartneyHomiLevi's x Hello KittyBric'sCotazurGlimmedVersace & Luke EvansSiamo arrivati boccheggiando anche all’inizio die finalmente le tanto agognate ferie non sono più solo un miraggio portato dall’afa. Con l’aumento delle temperature si innalza anche la voglia di una rinfrescata al guardaroba con una bella sessione di, magari anche nelle località di villeggiatura o, perché no, nelle città svuotate. Il weekend è senza dubbio il momento giusto per un tour tra centri commerciali e boutique, e quindi eccoci qui pronti con la nostra rubrica creata apposta per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiscorso Convinti che i nostri sforzi verranno apprezzati, vi segnaliamo le nuove proposte di questo periodo, e, anzi, ve ne regaliamo ...

apam_mn : Sabato sera: shopping in centro con la fidanzata o aperitivo nei migliori bar di Mantova con gli amici? Qualsiasi s… - WEDESA : Con ancora un po' di shopping su #Amazon ho comprato per la mia nuova #CitroenC1 turchese un caricabatterie bianco… - camimomilla : Sabato ho un matrimonio e vado solo oggi a cercare disperatamente un vestito, dicono che lo shopping è proprio il mio hobby preferito -