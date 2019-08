Petizione contro Salvini | Rosato | ' Superate 20mila firme | forza non stiamo a guardare'

La Petizione del pubblico contro il finale di Veronica Mars 4 : “Offensivo e sessista” : Rob Thomas sapeva benissimo che la sua scelta creativa gli avrebbe procurato gli strali di una parte del pubblico, ma il finale di Veronica Mars 4 è la sua scommessa sulla prosecuzione della serie. Nonostante gli effetti collaterali non siano tardati ad arrivare. ATTENZIONE SPOILER. Dopo il tragico finale del revival targato Hulu, scritto dallo showrunner per fare da ponte con una potenziale nuova stagione della serie, è spuntata una ...

Lega : Zingaretti - inviati a circoli moduli per Petizione contro Salvini : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione ‘Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti!’. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il Partito democratico ha presentato in Parlamento nei confronti di Matteo Salvini”. Lo scrive su ...

Bibbiano - una Petizione punta il dito contro i gay. Ma gli orchi non hanno una targhetta : di Margherita Cavallaro Cari lettori, oggi per la prima volta scriverò un blog su commissione: una mamma (eterosessuale con famiglia tradizionale) mi ha contattata chiedendomi di scrivere qualcosa sui fatti di Bibbiano dopo che alcuni parenti hanno iniziato ad assillarla per firmare una petizione su Citizen Go, che riporta: “Chiediamo che sia messo sotto controllo quello che troppo spesso si dimostra un vero e proprio ...

Palermo : Lega lancia Petizione online contro il sindaco - 'Orlando dimettiti' : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Riparte la petizione online della Lega per le dimissioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "I bisogni dei palermitani e le loro difficoltà quotidiane, causate da un sindaco che sembra occuparsi di tutto, dai migranti alla politica estera, fuorché di Palermo, non v

L’assurda Petizione contro Good Omens é l’epic fail dell’anno : chiedere a Netflix di cancellare una serie su Amazon : Negli ultimi anni gli utenti online hanno trovato il modo di farsi ascoltare grazie a innumerevoli petizioni online, ma quella lanciata contro Good Omens è davvero assurda. Un gruppo cristiano, Ritorno all'Ordine, ha chiesto a Netflix di cancellare la serie ritenuta, secondo loro, "blasfema". L'organizzazione ha anche sostenuto una tesi che avvalora la loro ipotesi, ma non è questo a rendere il tutto esilarante: il destinatario di tale ...