Dopo anni | Google My Maps per Android si aggiorna con alcune novità

Uomo di 44 anni uccide la nipote di 21 anni - i due stavano insieme e cosa è accaduto Dopo è terribile : Un Uomo di 44 anni ha ucciso la nipote di 21 per gelosia. L’Uomo, Stephen Myers, aveva appena saputo che la nipote voleva interrompere la loro relazione che durava da un po’ di tempo e di cui nessuno era a conoscenza. L’Uomo non sopportava l’idea di non avere più una storia con la nipote e l’ha uccisa. L’omicidio è avvenuto a Miami, in Florida, e la ragazza, Winnie Mendoza è morta sotto i colpi di una pistola. L’Uomo era il ...

Su 7 il giallo di Zodiac 50 anni Dopo : spunta collegamento con il Mostro di Firenze Video : Il 1° agosto del 1969 anni fa una segretaria del San Francisco Chronicle ricevette la prima di una lunga serie di lettere deliranti e minacciose. Così debuttava uno dei più diabolici serial killer della storia. E oggi una pista lo lega al Mostro di Firenze

Kevin Spacey recita a sorpresa a Roma in un museo Dopo anni di oblio : Kevin Spacey recita a Roma: dopo due anni di silenzio la performance a sorpresa in un museo della Capitale Kevin Spacey è apparso in carne e ossa al museo Romano di Palazzo Massimo e subito si è riaccesa la magia della sua inimitabile recitazione. Quella di uno degli interpreti più talentuosi del mondo. Tutto vero: […] L'articolo Kevin Spacey recita a sorpresa a Roma in un museo dopo anni di oblio proviene da Gossip e Tv.

Ponte Morandi - Di Maio Dopo la perizia del Tribunale : “25 anni senza vera manutenzione. Ora revocare concessioni ad Autostrade” : I periti del Tribunale di Genova lo hanno scritto nero su bianco: per quanto riguarda la manutenzione del Ponte Morandi, “gli unici interventi efficaci risalgono a 25 anni fa”. “Ci sono tante cose all’interno della perizia che mettono i brividi“, scrivi Luigi Di Maio su Facebook, ma questa “in particolare“. Per questo il vicepremier M5s chiede di “avviare al più presto il procedimento di revoca delle ...

Maradona posta un video Dopo l’operazione : “Torno a camminare come a 15 anni” : “Oggi sono tornato a camminare come quando avevo 15 anni”. Così Diego Armando Maradona commentando un video su Instagram dopo l’operazione al ginocchio destro. L'articolo Maradona posta un video dopo l’operazione: “Torno a camminare come a 15 anni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vimercate - bambina di 10 anni positiva alla cocaina : arrivata in pronto soccorso Dopo una crisi di nervi. I medici : “Adolescente precoce” : positiva alla cocaina a soli dieci anni. È la storia avvenuta a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, e raccontata questa mattina dal Quotidiano Nazionale. arrivata per la seconda volta in pronto soccorso al termine di una crisi di nervi, la piccola è stata subito fatta vedere agli psichiatri e sottoposta alle analisi cliniche che hanno confermato il sospetto dei medici: la bambina ha cominciato fumando spinelli, poi è passata alle droghe ...

Strage di Bologna - 39 anni Dopo. Mattarella : "Svelare le zone d’ombra" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nell’anniversario della Strage di Bologna ricordando come le ombre sulla bomba che la mattina del 2 agosto 1980 distrusse la sala d'aspetto della stazione ferroviaria della città emiliana, provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200, non siano state ancora diradate."Le Istituzioni, grazie all'opera meritoria dei suoi uomini, sono riuscite a definire ...

Strangolò e diede fuoco alla moglie : Dopo sei anni esce dal carcere : L'uomo è riuscito a ottienere la semilibertà. "Mi sento offesa come donna, mi sento ferita come madre", ha tuonato l'ex moglie, viva per miracolo. Nel 2013 cercò di uccidere la moglie provando a strangolarla, simulando un incidente in auto e dando poi fuoco alla vettura. Ora Andrea Loro può uscire dal carcere. "Il condannato ha mantenuto una condotta regolare e ha partecipato a corsi e attività", ha scritto il tribunale di ...

Tentò di uccidere la moglie e le diede fuoco - Dopo sei anni esce dal carcere in semilibertà : L’uomo ha ottenuto la semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Potrà uscire per lavorare ma la notte dovrà...

Massimo Colantoni Dopo Temptation Island a ruota libera su Federica Lepanto - Elena Cianni e Ilaria : Massimo Colantoni, l'ex fidanzato di Ilaria Teolis, ripercorrendo a freddo l'esperienza di Temptation Island ha parlato in un'intervista ad Uomini e Donne Magazine, ha parlato del suo rapporto con Federica Lepanto e anche del feeling nato con Elena Cianni. Non si è limitato, però, nel commentare l'atteggiamento della fidanzata, Ilaria, durante l'intero percorso del reality.Continua a leggere

Claudia Schiffer tutta nuda sulla copertina di Vogue : il sexy ritorno Dopo 25 anni : Le grandi modelle degli anni ’90, le più belle e le più famose di sempre, quasi più importanti delle griffe per le quali sfilavano. E di quel gruppo formidabile di top model – Naomi Campbell, Helena Christensen, Cindy Crawford e Carla Bruni tanto per citarne qualcuna – Claudia Shiffer era una sorta di “capitana”. E lei, la Claudia tedesca, a 25 anni dalla sua prima copertina per “Vogue Italia”, torna più sexy che ...

Strage di Bologna - 39 anni Dopo i nodi ancora da sciogliere : Roberto Bordi 39 anni dopo l'esplosione che causò 85 morti e 200 feriti, ancora non si conoscono tutti i mandanti e i depistatori. I parenti delle vittime chiedono la desecretazione degli atti coperti da segreto e i risarcimenti. Fdi: "Commissione d'inchiesta" Come ogni 2 agosto, il pensiero di Bologna e dei bolognesi è rivolto all'esplosione che nel 1980 spazzò via la stazione ferroviaria provocando una carneficina: 85 morti e 200 ...

Roberta Martucci uccisa per un segreto - c’è chi Dopo 20 anni non vuole la fiaccolata : "Queste iniziative sono inutili, tanto non avrà mai giustizia", sono i commenti di alcuni utenti al post che annunciava la fiaccolata organizzata a Torre San Giovanni (Lecce), per tenere viva l'attenzione sul caso di Roberta Martucci, scomparsa 20 anni fa. Nonostante i commenti negativi, la marcia, organizzata con Penelope Italia, si terrà il 19 agosto e partirà da dove Roberta fu vista per l'ultima volta. La criminologa consulente del caso: ...