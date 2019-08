Allarmi | siam razzisti | tutti i robot sono bianchi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Alessandro Gnocchi Il razzismo è intollerabile e va combattuto con tutte le armi. A patto che non siano spuntate e non portino alla disfatta. Sembra questo il caso della notizia riportata con grande risalto dalla Cnn. Uno studio condotto in Nuova Zelanda certifica una nuova, scottante frontiera dell'odio per «i diversi». Vi siete mai chiesti perché itini dall'aspetto umanoquasidi colore bianco? I neozelandesi hanno la risposta: la scelta del colore riflette i pregiudizi di chi produce iltino ma anche di chi lo osserva. Non mettetevi a ridere,cose serie. Nei film (Io,e altri) domina il total white. I modelli delle bambole umanoidiAudrey Hepburn e Scarlett Johansson. I prototipi Asimo della Honda, Walker della Ubtech, Atlas della Boston Dynamics e Valkyiria della Nasa:, l'ultima forse ariana.e razzismo, lo studio ...

