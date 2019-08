VIDEO Carlos Sainz | sostituzione del motore sulla McLaren per il GP di Ungheria

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) La pioggia ha caratterizzato le prove libere 2 del GP di2019, tappa del Mondiale F1. Asfalto bagnato per il turno pomeridiano e piani saltati per tutti i piloti tra cui ancheche ha faticato a ingranare, lo spagnolo potrà però beneficiare di un nuovosua: è infatti stata operata lavettura del pilota iberico che non incorrerà in penalità visto che è nel limite del regolamento. Di seguito ilcon le dichiarazioni dia Sky Sport: “Ilci aveva già dato qualche problema in passato e abbiamo montato ilnuovo, ora penso che con la pioggia saranno delle prove libere difficili per me. Qui non abbiamo portato nulla di nuovo e stiamo provando solo alcuni dettagli“.GP: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Fauzi00926660 : RT @kingdreyxxx: Carlos Costa Full Video ?? - oliveti_carlos : RT @antikdesdesiemp: Bastaaaa!!!!???????????? - Carlos_Sacalul : RT @Costindte: Asa e in vama veche #interzisminorilor ?????? -