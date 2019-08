Valentino | Gli influencer propongono scelte ridicole e sbagliate e diffondono il

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Amo questa pista - dobbiamo migliorare il nostro approccio nel weekend” : Il Circus della MotoGP torna in scena dopo la pausa estiva e si trova nel weekend del GP della Repubblica Ceca. La conferenza stampa a Brno, però, è scossa dalla una brutta notizia: l’addetto stampa della Ducati, Luca Semprini, è deceduto nella notte nella sua camera d’albergo. Una scomparsa che ha colpito emotivamente tutti, in particolare il team di Borgo Panigale. View this post on Instagram Con ...

Moto2 - Nicolò Bulega lascia lo Sky Team : “È stata una seconda famiglia - intraprendo nuove esperienze. Grazie a Valentino Rossi” : Nicolò Bulega ha ufficializzato il suo addio allo Sky Racing Team VR46 per la prossima stagione. La notizia circolava già da qualche settimana, oggi è arrivata l’ufficialità per bocca dello stesso interessato che abbandonerà così la scuderia sponsorizzata dal celeberrimo network con cui ha aveva vinto il titolo del CEV Moto3 giungendo fino al Mondiale Moto2. Il pilota emiliano non è riuscito a incantare, conquistando soltanto due pole ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Non vedo l’ora di correre - voglio un bel risultato” : E dopo il periodo di stacco, il Mondiale di MotoGP 2019 torna in scena per il weekend del GP della Repubblica Ceca. Sul tradizionale tracciato di Brno, la classe regina si ripresenta con il marchio di Marc Marquez, dominatore fino ad ora della stagione, grazie a cinque vittorie e a tre secondi posti. Un’egemonia che ha proiettato il campione del mondo in carica in vetta alla graduatoria generale con 58 lunghezze di vantaggio su Andrea ...

Uccio - l’emozione non ha… voce! L’amico di Valentino Rossi sbaglia la promessa : siparietto esilarante al matrimonio [VIDEO] : Uccio Salucci troppo emozionato: il braccio destro di Valentino Rossi sbaglia la promessa davanti alla sua Pamela, il siparietto al matrimonio è tutto da ridere Un ultimo momento speciale, prima di tornare a concentrarsi sul campionato, per Valentino Rossi e tutta la squadra VR46 nella pausa estiva della stagione. Il Dottore e tutti i giovani piloti dell’Academy hanno festeggiato domenica le nozze di Uccio. Alessio Salucci ha sposato ...

“Il matrimonio più bello di sempre!” - Cesare Cremonini alle nozze di Uccio : dagli scatti con Valentino Rossi ai canti a squarciagola [FOTO] : Cesare Cremonini pazzo di gioia al matrimonio di Uccio e Pamela: il cantante italiano divertito al fianco di Valentino Rossi La VR46 ha festeggiato ieri il matrimonio di Uccio Salucci e la sua bella Pamela. Il braccio destro e amico di vecchissima data di Valentino Rossi è convolato a nozze con la sua compagna e madre della piccola Aurora. Non poteva di certo mancare il Dottore, che ha accompagnato in chiesa, in Ferrari, sotto la pioggia, ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ Video - 'mia figlia il mio regalo di San Valentino' : URSULA BENNARDO in una Instagram Stories ricorda come procedeva la sua vita insieme a SOSSIO pochi giorni prima di San Valentino. Poi la scoperta...

La sincerità sui problemi Yamaha e l’aneddoto su un baby-Valentino - Graziano Rossi svela : “l’ultima volta che gli ho dato un consiglio aveva 10 anni e…” : A tutto Graziano Rossi, dalla corsa al decimo titolo al simpatico aneddoto su un baby-Valentino sicuro di sè Finalmente i piloti della MotoGp tornano in pista: si correrà domenica il primo Gp della seconda metà della stagione 2019, a Brno. Dopo la pausa estiva i campioni delle due ruote sono motivati a far bene: c’è chi, come Marc Marquez, andrà a caccia di conferme, per aumentare il vantaggio sui rivali in classifica, chi invece, ...

Superbike – Bautista chiama Valentino Rossi : “gli consiglio di venire da noi - ecco perchè” : Alvaro Bautista invita Valentino Rossi a cambiare categoria: lo spagnolo della Ducati vuole il Dottore in Superbike La stagione 2019 di Superbike è iniziata in maniera incredibile per Alvaro Bautista, ma ultimamente lo spagnolo della Ducati sta affrontando una crisi nera che gli ha impedito di rimanere leader della classifica piloti, scivolando al secondo posto alle spalle di Rea. Simone Rosa Anche nella categoria regina c’è chi non ...

MotoGp – Tuffi di coppia e tanto divertimento con gli amici : sui social la speciale estate di Valentino Rossi [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi augura a tutti i suoi fan una buona estate con gli scatti e i video più belli della sua vacanza E’ terminata la vacanza di Valentino Rossi: il Dottore è rientrato a casa dopo dei giorni speciali trascorsi con la sua Francesca Sofia Novello e gli amici più fidati. Un viaggio in barca per il nove volte campione del mondo, che adesso torna a lavorare sodo in vista della seconda parte della stagione 2019 di MotoGp, che ...

MotoGp – Papà Graziano e il ritiro di Valentino Rossi : “di Jarvis non gliene frega niente. Problemi Yamaha? Ammetto che…” : Papà Graziano ha commentato le voci sul possibile ritiro del figlio Valentino Rossi: dalle parole di Jarvis ai Problemi della Yamaha, ecco il parere del padre del ‘Dottore’ Nei giorni scorsi Lin Jarvis ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro di Valentino Rossi. Il dirigente della Yamaha ha praticamente ‘pensionato’ il pilota di Tavullia, spiegando che il futuro della Yamaha non passa più attraverso il ...

Valentino ROSSI/ Cevoli : 'Non gli basta arrivare primo' - Quelli della Luna - : VALENTINO ROSSI ospite di Quelli della Luna, il programma condotto da Giampiero Mughini. Terruzzi: 'Un uomo adulto molto particolare'.

MotoGp - Meregalli rompe gli indugi : buonissime notizie per Valentino Rossi e Maverick Viñales : Il Team Director della Yamaha ha paventato alcune importanti novità in vista dei test di Brno del pRossimo 5 agosto La stagione della Yamaha è stata finora alquanto altalenante, caratterizzata da periodi positivi e altri molto meno buoni. La vittoria di Viñales ad Assen ha leggermente rasserenato l’ambiente, anche se le difficoltà di Valentino Rossi continuano a pesare. Passi avanti comunque stanno arrivando eccome, visto che Maio ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole - Valentino Rossi 11° - Dovizioso 13° : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e scatterà davanti a tutti in occasione della gara di domani ma Fabio Quartararo e Maverick Vinales gli hanno dato del filo da torcere fermandosi ad appena due decimi. Valentino Rossi si è dovuto accontentare di una deludente undicesima posizione, Andrea Dovizioso è rimasto fuori dal Q2 ...

MotoGp – Dalla fiducia in Valentino Rossi agli incontri con le squadre di entrambi i piloti : le rivelazioni di Lin Jarvis : Lin Jarvis, la fiducia in Valentino Rossi e quegli incontri interni che hanno dato la svolta per Maverick Vinales: le parole del team director Yamaha I piloti della MotoGp sono pronti per sfidarsi in un nuovo appassionante appuntamento, il nono stagionale e l’ultimo prima della pausa estiva. Al Sachsenring Valentino Rossi va a caccia del riscatto dopo tre amarissimo zeri consecutivi, che non hanno però abbattuto il Dottore ed il suo ...