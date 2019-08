Un gustoso alimento ci protegge dalla depressione | provoca euforia con effetti simili

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Che sia una delusione d’amore o un licenziamento, c’è della verità scientifica nel rifugiarsi nel cioccolato per lenire la. Un nuovo studio, infatti, conferma le capacità di questo amatissimodi agire in maniera potente sull’umore di chi lo consuma: gli esperti dell’University College London, della University of Calgary e dell’Alberta Health Services Canada affermano che il cioccolato fondente può arrivare a ridurre il rischio didi ben 4 volte: se il 7,6% di un campione di 13.626 persone studiate provenienteUs National Health and Nutrition Examination Survey risulta soffrire del ‘male di vivere’, questa percentuale cala a solo l’1,5% fra chi mangia regolarmente cioccolato, fondente per la precisione. La ricerca – che rimbalza sui media anglosassoni – ha anche rilevato che chi ne consuma ...