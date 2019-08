Trabocchi | la soprintendenza avvia procedure per riconoscimento Beni Culturali

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 agosto 2019) Chieti - LaArcheologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo hato, in applicazione del Codice deie del Paesaggio, i procedimenti per ildell'interesse culturale di undici, antiche macchine da pesca della costa della provincia di Chieti, con la finalità di garantirne la corretta conservazione e di stimolarne gli usi compatibili. Si tratta del 'Turchino', 'Gnannarella' e 'Lupone' a San Vito Chietino, 'Punta Torre' a Rocca San Giovanni, 'Punta Le Morge' a Torino di Sangro, 'Canale', 'Punta Aderci', 'Vignola', 'Grotta del Saraceno', 'Rosa dei Venti' e 'Punta San Nicola' a Vasto. I decreti didell'interesse culturale conterranno le indicazioni operative per i corretti interventi di ...

