Mamma uccide le figlie di 3 anni e 17 mesi | “Mi impedivano di fare sesso” Condannata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il 15 gennaio ha soffocato Lexi Draper, di tre. A inizio febbraio ha fatto lo stesso con Scarlett Vaughan, di 17, finché anche la seconda figlia non ha smesso di respirare. Louise Porton aveva 23quando, nel 2018 a Rugby, nel Regno Unito, ha ucciso entrambe le sueperché – ha detto agli inquirenti – ledi vivere la propria vita sessuale come voleva. Ovvero facendosi pagare per incontrare e avere rapporti con uomini sconosciuti. Soldi che poi avrebbe usato per assecondare la propria passione, lo shopping. Come riportano i principali media inglese, la Corte di Birmingham ha condannato ora la donna all’ergastolo, con una detenzione minima di 32. Dagli atti del processo, emerge che Louise Porton nelle settimane precedenti alla morte avesse addirittura cercato su Google modi e metodi perre dei bambini. Una storia surreale – I ...

